Андрей Санников: Это самая плохая новость для Лукашенко 1 24.11.2023, 8:07

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Андрей Санников

Запад уже не вернется к отношениям с белорусским диктатором.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников принял участие в крупнейшем мировом форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Чем был примечателен форум в этом году? Поднималась ли тема Беларуси? Продолжит ли Запад поддерживать Украину? Об этом политик рассказал сайту Charter97.org:

— Форум в Галифаксе, на мой взгляд, самый интересный, насыщенный и динамичный из подобного рода форумов. Он достаточно компактен по количеству участников и представителен по их уровню.

В этом году можно отметить два его отличия. Первое — это был 15-ый юбилейный форум, поэтому организаторы устроили конкурс для молодых людей пятнадцати лет из разных стран. Разыгрывались три места для участия в форуме.

Победили три пятнадцатилетних молодых человека, которые показали хорошие знания по международным вопросам. Они поучаствовали в форуме, задавали вопросы мировым лидерам. Их очень тепло принимали.

Второе же, главное отличие, было в том, что весь форум проходил под знаком победы Украины. Каждая сессия называлась: «Победа в Украине», а дальше — что это даст. Начиная с самого первого пленарного заседания, которое называлось «Снова сделать мир безопасным». Расшифровывалось, что для этого нужна победа Украины. И другие пленарные сессии называли победу в Украине — примером для Израиля, продвижением новых технологий, улучшением ситуации в Тихоокеанском регионе, укреплением безопасности в мире. Заданная тема была очень мощной. Большое количество украинцев, присутствовавших на форуме, высоко это оценило, как и остальные участники.

— Звучала ли тема Беларуси?

— Знаете, нужно отходить от линейного восприятия. Тема Беларуси — это не только название страны. Название, конечно же, звучало, но тема — это нечто более широкое. Могу с сожалением отметить, что тема Беларуси доминирует сегодня во всех вопросах, которые касаются конфликтных ситуаций, ослабления международной безопасности. Почему с сожалением? Потому что мы много раз говорили о том, насколько важна Беларусь для нашего региона, для безопасности в мире. Диктатор Лукашенко — это не просто нарушение прав человека, а вызов международной безопасности.

Нежелание слышать демократические силы Беларуси привело к тому, что мы сегодня вынуждены возвращаться вот к этим невыученным урокам, многие из которых касаются нашей страны

Нам есть что рассказать. Я это и делал как единственный участник от Беларуси, встречаясь с участниками форума. Есть что предложить для решения тех сложных проблем, которых сегодня накопилось очень большое количество.

Если вернуться к конкретному названию страны, то никому не нужно было объяснять ситуацию в Беларуси. Сразу же, когда называешь себя, собеседники переходят к обсуждению того, что можно сделать, чтобы ситуация у нас решилась и как это поможет международной безопасности.

— У себя в «Фейсбуке» вы разместили фото с вдовой сенатора Джона Маккейна Синди Х. Маккейн и написали, что есть «плохие новости для Лукашенко». Много ли плохих новостей для Лукашенко вы привезли из Галифакса?

Исполнительный директор ВПП ООН Синди Маккейн

— Скажу, что я не встретил нигде ни у одного из собеседников хоть какое-то желание попробовать «отмазать» Лукашенко, найти возможность сотрудничать с диктатором, как это было раньше. Нет, разговор шел о санкциях. О том, что это режим подонков, которые невиданное количество людей сегодня убивают в белорусских тюрьмах. С которыми надо покончить как можно скорее, как и с режимом Путина.

Плохих новостей для Лукашенко много, потому что он сейчас пытается пыжиться, мол, «все, что я буду делать, они проглотят», «вернутся к отношениям со мной». Не вернутся, и это самая плохая новость для него и хорошая для нас.

С исполнительным директором продовольственной программы ООН Синди Х. Маккейн мы говорили о том, насколько реалистичны все попытки генерального секретаря ООН Гутерриша, который все больше себя компрометирует (к примеру — в ситуации с нападением ХАМАС на мирных жителей Израиля), вывести Лукашенко из-под санкций.

Синди заверила , что она очень хорошо знает о подобных разговорах, но никакого продолжения они иметь не будут.

— C кем еще вам удалось встретиться?

— Со многими. Сейчас у Канады новый министр обороны Билл Блэр. Форум же традиционно проходит под патронажем министерства обороны этой страны. Я познакомился с ним, мы обсудили ситуацию в Беларуси. Он еще раз подтвердил, как я и говорил, что они прекрасно понимают, кто такой Лукашенко. Канада активно участвует в наращивании потенциала НАТО в Европе, в том числе — и в соседних с Беларусью странах.

министр обороны Канады Билл Блэр

Разговор был о том, насколько может быть опасен этот диктатор и второй сумасшедший из Кремля. Они хорошо понимают и опасность, связанную с возможным размещением ядерного оружия на территории Беларуси.

На форуме был бывший премьер-министр Израиля, генерал Эхуд Барак, который очень профессионально и подробно рассказал о том, что на самом деле происходит в секторе Газа и в Израиле. Как человек, который непосредственно сталкивался со всем этим, знает все протоколы, он говорил, что пропагандистская ложь сегодня просто зашкаливает. У Израиля есть совершенно определенные правила поведения во время боевых действий против террористов.

президент Форума Питер ван Прааг и бывший премьер Израиля Эхуд Барак

Первое правило гласит, что гражданское население, например — в секторе Газа, предупреждают заранее о готовящейся операции. Их просят уйти из жилых кварталов, где расположился ХАМАС.

Это же он говорил и о госпитале Аль-Шифа, который как раз в эти дни штурмовали. Израильские военачальники и врачи госпиталя прекрасно взаимно информированы, что может и будет происходить.

Эхуд Барак очень детально, что было полезно, объяснял, насколько Израиль соблюдает им же установленные правила, хотя сам он является резким критиком ныне действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Прежде всего он критикует его за отсутствие помощи Украине. Эхуд Барак говорил несколько раз, что одна из крупнейших ошибок нынешнего правительства в том, что они не сразу политически и практически определились с помощью Украине.

На форуме присутствовало большое количество делегатов Всемирного конгресса свободы, в руководство которого я вхожу. Были его президент Масих Алинеджад, вице-президент Гарри Каспаров. Присутствовал генералитет стран НАТО, руководство Альянса, с которыми я также встречался. Мы обсуждали ситуацию с точки зрения безопасности в регионе, продвижения Украины в НАТО, возможной подготовке России к очередной агрессии в отношении Европы.

Президент Всемирного конгресса свободы Масих Алинеджад

Этот форум был, пожалуй, самым полезным в плане «сверки часов», что сегодня обсуждают в мире в области безопасности. Он дал ясность, какие шаги готовятся в той же войне в Украине и так далее. На форуме были и борцы за свободу из стран, где правят диктаторские режимы. Например, была Евгения Кара-Мурза, с которой мы в очень хороших отношениях. Я выразил ей свою поддержку в связи со сложной ситуацией с Владимиром Кара-Мурзой.

Евгения Кара-Мурза

Интересно было поговорить с украинцами, в том числе — по деятельности наших добровольцев в Украине, по отношению к ним, какие проблемы там существуют.

— Сегодня многие говорят об усталости от войны. Исходя из выступлений, настроений, диалогов в кулуарах, какое у вас сложилось впечатление, есть ли решительность у Запада продолжать поддержку Украины?

— Не зря организаторы форума (прежде всего — мой хороший друг, президент форума Питер Ван Прааг) обозначили тему именно как «Победа в Украине». В этих трех словах заложен большой смысл. Это означает и победу Украины, и победу сил демократического мира, сил добра в защите и помощи Украине.

Конечно, усталость есть, никто этого не скрывает. Есть определенные логистические проблемы, связанные с нехваткой и вооружений, и боеприпасов. Есть много проблем, но постоянно подчеркивалось и звучало, что «у нас нет права на поражение». Мы можем обсуждать, что будет означать победа в Украине (кроме полного освобождения территорий), но обсуждать возможности отойти от поддержки Украины никто не собирался.

зампеститель помощника Генерального с екретаря НАТО Джеймс Аппатурай

Недавний заместитель министра обороны Украины, журналист и политик Андрий Шевченко

первая женщина-боевой генерал Канады Дженни Кариньян

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ ТООМАС ИЛЬВЕС

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