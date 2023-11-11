Андрей Санников: Открываются новые возможности по международному давлению на режим Лукашенко 2 11.11.2023, 8:57

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Андрей Санников

Прежде всего нужно помочь белорусским политзаключенным.

Второй по счету Всемирный конгресс свободы, который проходил в Вильнюсе с 6 по 8 ноября, собрал более 200 диссидентов и борцов за свободу из 56 стран мира. Нашу страну на этом мероприятии представляли координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников, главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина, волонтерка из Украины Ния Гладенькая, представительница норвежской организации солидарности с Беларусью Александра Гаврусик. Были и другие белорусские представители, которые участвовали в молодежном форуме конгресса.

Белорусская делегация: Александра Гаврусик, Ния Гладенькая, Андрей Санников, Андрей Шарендо, Наталья Радина

Чем Всемирный конгресс свободы важен для Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с Андреем Санниковым.

— Как бы вы охарактеризовали это мероприятие? Это какой-то дискуссионный клуб, альянс против диктатур?

— Это альянс диссидентов, борцов за свободу против диктатур. Конгресс тем и отличается от других международных организаций, что собрались люди, которые напрямую столкнулись с репрессиями диктаторских режимов.

Тут нет представителей благополучных демократий. Делегаты представляют страны, которые находятся сегодня под игом диктатуры или авторитарных режимов.

Этот конгресс был вторым по счету, но можно назвать его первым, потому что он инаугурационный. Если в прошлом году делегаты из разных стран собрались для того, чтобы обсудить, что можно сделать, то в этом году мы приняли основополагающий документ, регламент работы и создали руководящие органы.

Можно сказать, что это был первый конгресс, от которого будет идти отсчет деятельности организации.

Андрей Санников подписывает основополагающий документ конгресса

— Какими были главные темы конгресса?

— Тем было много: прежде всего — политзаключенные. Вопросы их освобождения, помощи семьям, самим политзаключенным. Лоббирование интересов демократии и прав человека в странах, живущих при тиранах.

Это и «Академия свободы», которая проводится не первый раз, где обучают ненасильственному сопротивлению. Было подготовлено и издано пособие для семей политзаключенных.

Обсуждались сложные региональные вопросы. Например, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Обсуждались вопросы санкций против диктаторов и как можно предотвратить их обход. Повестка была достаточно напряженная и много вопросов было обсуждено.

— Среди этой напряженной повестки удалось ли поднять тему Беларуси?

— Конечно, тема Беларуси постоянно поднималась. Мы обсуждали и обменивались опытом с делегатами тех государств, которые проходили и проходят через подобные периоды. Для того мы там и были, чтобы звучала тема Беларуси.

Ния Гладенькая, Андрей Санников, Наталья Радина, Андрей Шарендо

— Какие можно сделать выводы по оценке режима Лукашенко на конгрессе и санкциям против него? С кем вам удалось поговорить на эту тему?

— Во-первых, понятно, что сегодня главный агрессор в регионе — Путин и его режим. Конгресс делится на несколько региональных групп. В том числе существует группа Восточной Европы и Центральной Азии. Мы как раз обсуждали вопрос о том, что сегодня Центральная Азия активно используется для того, чтобы обходить санкции. Этому необходимо обязательно положить конец и энергичней вводить вторичные санкции.

Приводились конкретные примеры решений центральноазиатских государств, которые должны помогать Путину и Лукашенко избегать санкций. Не секрет, что некоторые из этих режимов легально воспринимаются на Западе. С ними встречаются, например, с казахскими, азербайджанскими, кыргызскими правителями. В общем-то, Запад не гнушается участвовать в обходе санкций с помощью этих режимов. В этом плане мы очень полезно и плодотворно поговорили.

— Война на Ближнем Востоке выходит на первый план в мировой повестке. Удалось ли еще и в этом смысле расставить какие-то акценты относительно режима в Беларуси?

— Конкретно об этом не говорили, но понятно, что и Лукашенко, и его режим поддерживают агрессию, терроризм. «Европейская Беларусь» сразу после террористической атаки на Израиль сделала заявление с осуждением актов терроризма и в поддержку Израиля. С этим заявлением делегаты конгресса были ознакомлены.

Ситуация на Ближнем Востоке обсуждалась, но каких-то решений конгресс не принимал.

Три основателя Всемирного конгресса свободы: Леопольдо Лопес, Масих Алинеджад и Гарри Каспаров

То, что Лукашенко и Путин с удовольствием общаются и с ХАМАС, и с «Хезболлой», всем известно и не требовало очередного подтверждения.

Мы обсуждали как раз вопросы привлечения преступников, в том числе правителей, диктаторов к международной уголовной ответственности через Международный уголовный суд (МУС). Здесь, конечно, Украина должна играть первую скрипку.

— Участники конгресса поддержали привлечение Лукашенко к международной ответственности?

— Это не подвергалось никакому сомнению. Мы обсуждали, как именно это сделать. Этот вопрос, к сожалению, замусорен беззастенчивым пиаром. Якобы кто-то передает куда-то какие-то документы в Гаагу…

Есть совершенно определенные юридические требования и документация по свидетельствам для МУС, поэтому нужно заниматься как раз этим, а не пытаться пиариться на такой человечески трагической и достаточно сложной процедурной тематике.

— Вы сказали, что решающее слово в этом должна сказать Украина. Как, по вашему мнению, может выглядеть этот процесс?

Александра Гаврусик, Андрей Шарендо, российская экс-политзаключенная Анастасия Шевченко, Наталья Радина, Андрей Санников, Ния Гладенькая

— Похищение украинских детей происходит с территории Украины, а вывозятся они на территорию России и Беларуси. Начало преступной деятельности связано с агрессией РФ против Украины.

Тот случай, по которому уже выдан ордер на арест Путина, нужно продолжить. Лукашенко как прямой соучастник должен тоже быть включен в этот ордер, а это прерогатива Украины.

Мы можем помочь, например, юридически, но украинцы играют ведущую роль. На конгрессе как раз была Александра Матвейчук, представляющая Центр гражданских свобод, который в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. Они являются как раз той организацией, которая занимается сбором и мониторингом таких данных. Александра понимает необходимость включения в обвинительные документы всех соучастников.

— Если диссиденты со всего мира объединяются для борьбы с диктаторскими режимами, значит ли это, что традиционные международные структуры не справляются?

— Об этом тоже много говорилось: о том, что ООН постоянно проваливается. Когда в Совете по правам человека ООН сегодня председательствует Иран, то, наверное, это свидетельствует о полном провале международных усилий по поддержанию мира и защите прав человека.

Голос диссидентов должен звучать намного громче, чем он звучит сегодня. Для этого нужно использовать все возможности, а они у нас достаточно большие, как мы оценили на этом конгрессе.

Речь не идет, конечно же, о замене этих организаций, а лишь об устранении дисбаланса, когда государства, виновные в преступлениях, определяют международную политику, в том числе — и в области прав человека.

— Буквально за эту неделю белорусский Нобелевский лауреат премии мира 2022 года Алесь Беляцкий перемещен в ПКТ, а Нобелевская лауреатка премии мира за 2023 год Наргиз Мохаммади объявила голодовку в иранской тюрьме. В то же время в Минске проходит общая военная комиссия режимов Лукашенко и аятолл. Как сегодня противостоять глобальному злу?

— Противостоять, как, в общем-то, во всем мире противостоят. Только объединить усилия. Кстати, президентом конгресса избрана Масих Алинеджад. Она из Ирана, живет сейчас в США. Она один из лидеров иранской революции. Мы с ней хорошо знакомы и обсуждали участие Лукашенко в подавлении протестов в Беларуси, а также в войне против Украины в связи с возможностью использования иранских вооружений, обсуждали связи Лукашенко с режимом мулл.

Она неплохо об этом информирована. Когда я говорил о различных возможностях по воздействию на режим Лукашенко, которые у нас есть, то у Масих, которая живет в США, есть, например, возможность напрямую общаться с мировыми лидерами, донося до них какие-то наши совместные тревоги.

То, что происходит в Иране, — ужасно, но происходящее в Беларуси не менее ужасно. К сожалению, война в Украине и террористические войны заслонили проблему политических заключенных, которых у нас огромное количество.

Нужно более серьезно работать в направлении информирования мирового сообщества, мировых лидеров о том, что происходит в Беларуси.

Наталья Радина и президент Всемирного конгресса свободы Масих Алинеджад

— Насколько мировые лидеры понимают, что кроме крупных игроков в новой «оси зла» есть режимы, которые «подносят патроны»?

— В этой среде это не приходится долго объяснять. Делегаты конгресса все прекрасно понимают. Мы скорее занимались поисками каналов, через которые можно эти проблемы поднимать на самом высоком уровне.

Я, например, обсуждал с высокими представителями демократических государств различные вопросы: санкций, удушения свобод.

На конгрессе делегатами были диссиденты, но присутствовали и наблюдатели: представители различных организаций, правительств.

— Можно сказать, что проблему диктаторского режима в Беларуси удалось вывести на новый уровень и найти новые механизмы воздействия на Лукашенко?

— Я скажу, что это было не начало какой-то работы, а продолжение. О новом уровне рано еще говорить, потому что обсуждались некоторые идеи, которые могут быть реализованы в различных областях. Теперь же надо заняться практической работой по реализации этих идей, тогда посмотрим насчет нового уровня.

Хотел бы еще добавить про конгресс, что мы с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной были у истоков обсуждения самой идеи этого конгресса. Вся делегация Беларуси состояла из бывших политзаключенных. Отношение со стороны других делегатов было к нам соответствующим — уважение, понимание.

Поскольку мы обсуждали эту идею, а сейчас стали свидетелями ее оформления, мы постоянно во время обсуждения самого формата поднимали тему Беларуси и подразумевали использование потенциала этой новой организации для того, чтобы помочь людям в Беларуси. Прежде всего — политзаключенным.

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