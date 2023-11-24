Странная дрожь Лукашенко: приближаются потеря речи, паралич и летальный исход

Странная дрожь Лукашенко: приближаются потеря речи, паралич и летальный исход1
- 24.11.2023, 8:48
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Диктатор может умереть внезапно.
Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.
Политолог Дмитрий Болкунец сообщил новую информацию о симптомах неизлечимой болезни у Лукашенко:
— Несколько месяцев назад я уже сообщал, что у Лукашенко будет прогрессировать тремор головы. В октябре он едва не упал с лестницы.
Раньше симптомы были не такие заметные. Постепенно это приведет к потере координации при движении, проблемах с речью, параличу или скоропостижному летальному исходу. Этот процесс необратим и будет протекать очень быстро. Диктатор неизлечимо болен.
Его поддерживают с помощью капельниц и специальных медикаментов, которые привели к набору веса.