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Странная дрожь Лукашенко: приближаются потеря речи, паралич и летальный исход

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  • 24.11.2023, 8:48
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Странная дрожь Лукашенко: приближаются потеря речи, паралич и летальный исход

Диктатор может умереть внезапно.

Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

Политолог Дмитрий Болкунец сообщил новую информацию о симптомах неизлечимой болезни у Лукашенко:

— Несколько месяцев назад я уже сообщал, что у Лукашенко будет прогрессировать тремор головы. В октябре он едва не упал с лестницы.

Раньше симптомы были не такие заметные. Постепенно это приведет к потере координации при движении, проблемах с речью, параличу или скоропостижному летальному исходу. Этот процесс необратим и будет протекать очень быстро. Диктатор неизлечимо болен.

Его поддерживают с помощью капельниц и специальных медикаментов, которые привели к набору веса.

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