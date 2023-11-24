Как быстро нагреть руки без рукавиц: гениальные способы 5 24.11.2023, 10:05

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Есть пять действенных методов.

Зима – сезон не только рождественских подарков и праздничной атмосферы, но период вспышки респираторных заболеваний. Переохлаждение – одна из основных причин ухудшения самочувствия, повышения температуры и появления симптомов простуды.

Важно заботиться о себе и соблюдать простые рекомендации, которые помогут не замерзнуть на улице. Если вдруг вы забыли дома варежки, а на улице скрипит мороз, OBOZ.UA собрал самые действенные советы, которые помогут быстро согреть руки.

Лайфхак 1

В первую очередь следует быстро потереть руки. Медики говорят, что основной причиной замерзания рук и ног в холодную погоду является то, что тело определяет приоритет в сохранении тепла для жизненно важных органов, например сердца и легких, что приводит к уменьшению притока крови к конечностям. Поэтому потрите руки и делайте это, пока они не начнут согреваться. Периодически повторяйте процедуру.

Лайфхак 2

Руки и ноги мерзнут потому что это те части тела, где тепло тратится быстрее всего на холоде. Однако эксперты отмечают, что именно конечности (и еще уши) имеют больше терморегуляторных рецепторов, чтобы направлять кровоток из центра тела. Если вам приходится долго кого-то ждать зимой на улице, можно попробовать еще один лайфхак – сядьте на свои руки. Жировые отложения на ягодицах будут служить для передачи тепла, так что отогреть конечности можно будет довольно быстро.

Лайфхак 3

Можно также подышать на руки, а затем быстро потереть их – простые действия помогут разогнать кровь и отогреть замерзшие конечности.

Лайфхак 4

Еще один очевидный способ – подержите руки в карманах. Через некоторое время должно стать теплее.

Лайфхак 5

Сделайте простые упражнения для рук. Можно пошевелить пальцами, вытянуть руки вперед и потрясти ими, чтобы восстановить нормальную циркуляцию крови. Если есть возможность – сделайте общие упражнения для тела.

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