«В такую ловушку попали тысячи белорусов» 4 24.11.2023, 12:00

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Несправедливость лукашенковской системы на нескольких примерах.

Тысячи белорусов попадают в «пенсионную» ловушку. Читатель сайта Charter97.org прокомментировал несправедливость лукашенковской системы, приведя несколько примеров:

— По образованию я экономист, работаю в области бухгалтерского учета, но интересуюсь и историей. Уже много лет смотрю на Youtub ролики известного историка Александра Кравцевича о прошлом нашей страны. А на днях я прочитал в «Фейсбуке» пост уважаемого ученого, но уже на другую тему — злободневную, современную.

Доктор исторических наук, профессор «похвастался» в социальной сети, что «социально ориентированное государство» назначило ему пенсию — аж 220 рублей, или 70 долларов.

Я сразу же вспомнил свою мать, которая, отработав 40 лет учительницей истории, имевшую счастье выйти на пенсию в 1992 году. Несколько лет она еще была частично занята в разных школах. Тогда еще пенсии назначали довольно приличные, вместе с дополнительным заработком маме хватало на проживание. Когда она уже окончательно уволилась, ей, живя одной, было трудно сводить концы с концами, и она была вынуждена до самой смерти торговать на базаре.

Моему другу Константину, который занимался историческими исследованиями в свободное время, повезло больше. Около 20 лет он работал в системе МВД на различных офицерских должностях, дойдя вплоть до подполковника. Становиться полковником Константин не захотел, объяснив мне, что полковники уже должны пачкаться в грязных политических делах режима. Оставив службу, бывший подполковник мог позволить себе заняться своими любимыми делами, так как ему была назначена сносная пенсия. Кажется, в 2019 году ему платили 1000 рублей – не каждый тогда имел такую зарплату.

Почтенному же профессору дали в 4,5 раза меньше. Он объяснил, как же так вышло. Служители «социально ориентированного государства» сначала уволили господина Кравцевича с работы за гражданскую позицию, а потом изменили пенсионное законодательство, в результате чего обучение в университете, аспирантуре и докторантуре уже не учитывалось при расчете пенсий.

В такую ловушку, кстати, попали тысячи белорусов: и кто долго учился, и кто ухаживал за малышом в детских отпусках, так как за этот период не делались отчисления в ФСЗН.

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