Лукашенко пинали все, кому не лень 1 24.11.2023, 13:00

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Саммит ОДКБ закончился провалом для белорусского диктатора.

Саммит ОДКБ в Минске, ставший последним аккордом председательства Беларуси в этой организации, прошел совершенно не так, как хотел Лукашенко. Белорусский диктатор, который после 2020 года практически не встречается с легитимными главами государств, старается максимально использовать встречи в рамках постсоветских организаций для личного пиара. Однако для Лукашенко все не задалось еще до начала саммита в Минске, пишет сайт Charter97.org.

Пашинян опрокинул Лукашенко

Главный провал саммита ОДКБ — демарш Армении. Ереван, не получивший поддержку от ОДКБ в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, начал дистанцироваться от пророссийского военного союза.

В начале сентября президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постоянного представителя республики из ОДКБ, после чего Ереван объявил о военных учениях с США.

14 ноября Лукашенко позвонил премьеру Армении Николу Пашиняну, чтобы уговорить приехать в Минск. Пресс-служба главы армянского правительства сообщила об отказе. Позднее Ереван попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране.

Лукашенко не смог сдержать обиду и на саммите в Минске заявил о «демарше».

«Что означает неучастие Армении в военных учениях ОДКБ, отказ от должности заместителя генерального секретаря организации, что означает отказ министра обороны и министра иностранных дел поехать на заседание в Минск? Это означает замораживание работы в рамках ОДКБ. Это исключительно чувствительный удар по Путину», — рассказал в интервью сайту Charter97.org экс-посол Армении в РФ Степан Григорян.

Российская пропаганда издевается над Лукашенко

Еще одним ударом для Лукашенко стала реакция российской пропаганды на встречу в Минске. Telegram-канал «Вы слушали Маяк» потроллили белорусского диктатора, который явно набрал вес:

— Флаг Армении на церемонии фотографирования лидеров ОДКБ не убрали, но под ним стоит не Пашинян, а Имангали Тасмагамбетов (генсек организации). А вот немного поправившемуся Лукашенко одного флага не хватило, поэтому их два.

Уколол правителя и журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, едко прокомментировав слова диктатора о демарше Армении:

— Раздраженно говорил на расширенном заседании господин Лукашенко, который еще недавно на каждом саммите считал своим долгом публично научить жизни Никола Пашиняна и теперь, видимо, не в последнюю очередь из-за этого страдает от его отсутствия здесь.

Голова пошла кругом

Дальше — больше. СМИ заметили, что на саммите ОДКБ Лукашенко странно трясся, ожидая Путина. Видео, которые опубликовала пресс-служба белорусского диктатора, подогрели слухи о его болезни.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что Лукашенко серьезно болен:

— Патология в виде тремора головы у Лукашенко прогрессирует. Это связано с внутренними заболеваниями (рассеянный склероз, диабет, истощение нервной системы, заболевания почек).

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал в комментарии Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

— На видео отчетливо видно дрожание головы. Это может свидетельствовать о том, что у Лукашенко начали проявляться признаки тремора. То есть у него проблемы не только с головой, но и с нервной системой. Тремор – это непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или группе мышц по ошибочной команде головного мозга. Существуют очень много факторов, которые могут вызвать тремор головы. Например, он может быть вызван органическими и функциональными изменениями нервной системы в области коры головного мозга при рассеянном склерозе или опухолях мозга. Но чаще всего такой симптом выступает под влиянием нервного напряжения, сильном стрессе или при злоупотреблении алкоголем.

По словам врача, старость не щадит никого и болезни в таком возрасте начинают вылезать наружу.

— Стоит также отметить, что Лукашенко уже почти 70 лет, а такое дрожание головы может возникать даже после 40. Очевидно, что диктатор находится в сильном нервном напряжении. Возможно, в ближайшие годы мы увидим «Лебединое озеро», — отметил медик.

Нож в спину от Токаева

Вишенкой на торте стала критика слов Лукашенко от главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Казахстанский правитель в последнее время часто вступает в полемику с белорусским диктатором. На последнем саммите СНГ, который прошел в Бишкеке, Токаев ответил на слова Лукашенко о «ведущей роли русского языка на постсоветском пространстве».

На этот раз глава Казахстана раскритиковал выступление белорусского диктатора, в котором тот рассказывал об «угрозах со стороны Запада»:

— Нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств — участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся, — сказал Токаев.

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