В Минске всего шесть таких: почем продают квартиры в уникальных домах-башнях 25.11.2023, 12:46

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«Небоскребы» стали появляться в столице в конце 90-х.

Эти башни, в отличие от большинства минских высоток (мапидовских панелек серии 111−90) − настоящий монолит. Еще в конце 80-х годов 20-ти этажные дома с острыми балконами спроектировал институт «Минскпроект». Правда, популярным проект не стал. Всего в Минске возвели 6 таких домов, из них 4 — в Веснянке.

Журналисты realt.by вспомнили, что это за дома и посмотрели, что там продается.

Эти башни стали появляться в Минске в конце 90-х. Проектировал монолитные высотки институт «Минскпроект». Архитектором башни называют Владимира Павловича Пушкина. В соавторстве с коллегами он представил проект в 1988 году.

Самыми первыми четыре 20-ти этажных дома решили построить в новом микрорайоне Веснянка. Разместили столбики, прямо как сторожевые башни − на самом высоком холме квартала. «Небоскребы» (по тем временам) на улице Леси Украинки появились в 1994-м, 1997-м и 2001-м годах. Говорят, сразу тут планировали возвести только три высотки, поэтому четвертую башню достроили чуть позже.

Изначально веснянские высотки были просто серыми. Считалось, что для высотных акцентов будет хорош чистый (ничем не закрытый) брутальный монолит. Однако спустя несколько лет эксплуатации дома все же покрасили — теперь каждая башня имеет свой цветовой оттенок.

После Веснянки башни с острыми балконами повторили всего пару раз. В 1998 году еще одна высотка появилась в микрорайоне Юго-Запад-2 (на проспекте Газеты «Правда», 46). А последней башней стал дом на проспекте Рокоссовского, 64. Эту башню строили долго и сдали только в 2004-м году. Высотка расположилась возле универсама «Полесье». Кстати, обе эти башни имеют натуральный серый окрас.

Дома на Газеты «Правда» и на Рокоссовского.

Во всех шести башнях одинаковый набор технических характеристик: 20 этажей, 1 подъезд, 114 квартир и 3 лифта.

Кстати, квартиры в этих монолитных высотках продаются достаточно редко. Сейчас мы нашли всего одно предложение на все 6 домов.

Эта трехкомнатная квартира располагается на 19-м этаже дома по улице Леси Украинки 6/3. Как отмечается в объявлении, «это − полностью обустроенное жилье, не требующее дополнительных вложений и затрат, так как квартира продается с мебелью и техникой».

Общая площадь трешки составляет 66 квадратных метров. Она состоит из трех отдельных комнат и девятиметровой кухни. Особое внимание хочется обратить на наличие в квартире 2-х лоджий, выход одной − из комнаты, второй — из кухни.

Все комнаты полностью отремонтированы и обставлены мебелью: на полу — ламинат, на стенах — обои, потолки — натяжные.

Рядом с домом (в пределах квартала) находятся 4 детских сада, школа № 180 и гимназия № 16 с бассейном. Также неподалеку располагаются центр тенниса, «Мир фитнеса», спортивный комплекс БГУФК, «Дом гребли», аквапарк «Лебяжий», Falcon Сlub, «Минск-арена» с конькобежным стадионом и велодромом, здесь же расположена минская велодорожка и лыже-роллерная трасса. Лучшие торговые центры города (ТРЦ «Palazzo», ТЦ «Замок», ТРЦ «Арена Сити») также рядом.

Стоимость трехкомнатной квартиры — 120 тысяч долларов (1810 — за метр).

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