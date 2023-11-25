Дерзкий Токаев: как президент Казахстана издевается над Лукашенко 2 25.11.2023, 13:50

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Диктатора регулярно и жестко ставят на место.

Прошедший 23 ноября в Минске саммит ОДКБ продемонстрировал, что у Александра Лукашенко нет достаточного авторитета не только в глазах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отказался прилетать в белорусскую столицу из-за того, что союзники не помогли Еревану в конфликте с Баку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не постеснялся публично покритиковать Александра Лукашенко за его призывы вместе противостоять Западу.

«Угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся», — отметил Токаев.

По его мнению, «подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию».

Критические высказывания в адрес Лукашенко со стороны Токаева прозвучали не впервые.

Сайт UDF напоминает о непростых моментах в их отношениях.

Как Токаев отказал Беларуси в казахстанской нефти

Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. С того момента Лукашенко несколько раз пытался наладить поставки казахстанской нефти в Беларуси, желая, чтобы на Россию, через которую мог бы пойти транзит, давили бы и союзники.

Но Токаев идею правителя Беларуси не поддержал, не увидев в ней перспективы для своей страны. Лукашенко посоветовали договариваться напрямую с казахстанскими компаниями и РФ – из этого, конечно, ничего не получилось.

Токаев продолжил выстраивать отношения с Западом, пока Лукашенко наказывали санкциями

Серьезные санкции против режима Лукашенко стали вводить с середины 2021 года после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и искусственно созданного миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС.

В конце того года Лукашенко чуть ли не вопил на онлайн-саммите ЕАЭС:

«Вас будут настраивать против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать… Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы».

Эти слова Лукашенко Токаев словно пропустил мимо ушей: президент Казахстана регулярно встречается с западными лидерами, не пытаясь вставить словечко за своего союзника по ЕАЭС и ОДКБ.

Шутка Токаева в адрес Лукашенко на саммите СНГ

В октябре 2022 года на саммите СНГ состоялся индересный диалог между руководителями Беларуси и Казахстана. Когда Токаев предложил приступить к процедуре подписания документов, Лукашенко на правах сторожила спросил у него, почему тот не объявил, что должность исполнительного секретаря СНГ изменяется на генерального секретаря СНГ:

«Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили? Мы генсека избрали, а вы не объявили».

Токаев за словом в карман не полез, сказав с улыбкой:

«Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя?»

Споры на II Евразийском экономическом форуме

Больше всего президент Казахстана позволил себе в отношении руководителя Беларуси в мае текущего года на II Евразийском экономическом форуме. В своем выступлении Токаев очертил проблему в существовании в рамках ЕАЭС «союзного государства» Беларуси и России.

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите. Создание государства по формуле: две страны – одно государство, с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я прошу прощения, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас... Поэтому есть другой уровень интеграции, представленной Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях?», – сказал Токаев.

Судя по последующему высказыванию пресс-секретаря президента Казахстана, Токаев подразумевал следующее: интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку, а не по политическому или идеологическому.

Но обиднее всего Лукашенко должно было быть в выступлении коллеги то, что Токаев, по сути, отказал Беларусь в политической субъектности («две страны – одно государство»). Впрочем, политик сделал вид, что ничего не заметил и предложил Токаеву вступить в Союзное государство, если тот хочет получить ядерное оружие.

«Я по достоинству оценил его шутку» — отреагировал в комментарии журналистам Токаев, припечатав коллегу.

…В целом же смелое поведение Токаева в отношении Лукашенко не удивительно. Казахстану намного более важны отношения с Западом, чем с Беларусью. И если уж Токаев не боится отстаивать свои позиции в отношениях с Владимиром Путиным (например, не поддерживает его войну против Украины, выступает в присутствии президента РФ на казахском языке, то понятно, что в глазах Токаев авторитет у Лукашенко невелики, т.к. тот все больше выступает в роли марионетки президента РФ.

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