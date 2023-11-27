Пик еще впереди: в Крыму без света осталось почти полмиллиона человек 1 27.11.2023, 8:11

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Бушует шторм.

Во временно захваченном Россией Крыму продолжается непогода – полуостров накрыл самый сильный шторм за сто лет. Однако, как утверждают марионеточные «власти» полуострова, его пик еще впереди, пишет «Обозреватель».

В ночь на понедельник, 27 ноября, температура в Крыму, в частности в Севастополя, где ситуация с погодой одна из самых худших, может опуститься до минусовых значений. Об этом сказал «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

«По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура, потому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах», – заявил представитель российских оккупантов.

В российском управлении МЧС по Севастополю предупредили, что штормовой ветер может сохраниться и 27 ноября.

Пик шторма еще впереди: в оккупированном Крыму без света осталось почти полмиллиона человек. Фото и видео

При этом «советник» оккупационного «руководителя» Крыма Олег Крючков сообщил, что из-за непогоды без электроснабжения на полуострове остаются почти полмиллиона человек. Всего в Крыму проживает около 2 миллионов человек. Без света сейчас – четверть населения украинского полуострова.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы Крыма.

В Севастополе, пострадали три человека, они госпитализированы. Из-за урагана произошло 74 аварии, упали 63 дерева, 3 рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех зданий, 17 транспортных средств.

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