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В КНДР заявили, что спутник-шпион якобы сделал снимки Пентагона и Белого дома

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  • 28.11.2023, 9:27
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В КНДР заявили, что спутник-шпион якобы сделал снимки Пентагона и Белого дома

А также военных баз США.

Северная Корея заявила о том, что ее «спутник-шпион» сделал фотографии Белого дома, Пентагона и соседних военно-морских баз США.

Об этом сообщает Bloomberg.

В список объектов, сфотографированных, как утверждает Северная Корея с помощью своего военного разведывательного спутника, добавились известные американские объекты. Официальные СМИ КНДР заявили, что правитель Ким Чен Ын ознакомился с последними изображениями вместе с предыдущими фотографиями Рима, авиабазы Андерсон на Гуаме, Перл-Харбора и авианосца ВМС США «Карл Уинсон».

Перед этим, Южная Корея спасла один из «спутников-шпионов» КНДР после неудачного запуска в начале этого года и пришла к выводу, что эта технология не имеет военной ценности. Сеул полагает, что любой спутник Северной Кореи может быть в лучшем случае элементарным.

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