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«Гепарды» порвали «Шахедов»

  • 28.11.2023, 9:34
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«Гепарды» порвали «Шахедов»

Тактика Украины показала свою эффективность.

В конце ноября, после затишья в осенние месяцы, Россия и Украина возобновили массированные атаки дронами дальнего действия:

В ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину рекордным количеством иранских дронов-камикадзе «Шахед». Воздушным силам Украины (к ним относится и ПВО) удалось сбить 74 из 75 запущенных беспилотников. Главной целью атаки был Киев, над украинской столицей уничтожены более 60 воздушных целей.

Через сутки, в ночь на 26 ноября над несколькими регионами России были сбиты 20 украинских дронов. В Туле сбитый беспилотник врезался в жилой дом, один человек получил легкое ранение. Как минимум 5 дронам удалось долететь до Московской области.

Несмотря на кажущуюся неэффективность (почти все дроны сбиваются), такие атаки будут продолжаться и расширяться, рассказал «Можем объяснить» израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер.

«Дроны – это очень дешевая замена крылатым ракетам. Они стоят в разы меньше, при этом загружают системы ПВО и заставляют их тратить свои относительно дорогие ракеты. При этом обе стороны адаптируют организацию ПВО под такие атаки – например, Украина старается сбивать «Шахеды» с помощью немецких пушечных комплексов «Гепард» и не тратить на них дефицитные ракеты. Как видим, эта тактика показала свою эффективность».

Российская ПВО неплохо справилась с ответной атакой, но ее масштабы были значительно меньше – отмечает эксперт. «ВСУ еще не устраивали по-настоящему массовых атак. Если они запустят, например, сотню дронов – результаты у российской ПВО могут быть куда хуже. К тому же, у России огромная территория, и для ее полного прикрытия ПВО не хватает, у ВСУ тут шире выбор возможных целей».

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