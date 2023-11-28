Как сейчас белорусам открыть визу в Европу 3 28.11.2023, 10:59

3,572

Польша туристические визы редко открывает, в Италию запись через месяц.

Когда в сентябре Польша возобновила прием документов на туристические визы, это подавало большие надежды, но все оказалось не так просто. Журналисты nashaniva.com узнали, какая сейчас ситуация с получением виз разных стран ЕС — долго ли ждать, сколько берут посредники и на какой срок открывают визы.

Польша

Получить польскую туристическую визу можно, но, как показывает практика, выдают их очень плохо. С учетом того, что самостоятельно записаться почти не реально, а посредники берут по 600-700 рублей за свои услуги, это не самый лучший вариант.

«По туризму сейчас в большинстве случаев Польша открывает одноразовые визы, иногда бывают отказы», — говорит визовый агент.

В случае с Польшей лучше всего пытаться открыть гостевую визу. В таком случае есть большой шанс получить долгосрочную национальную визу.

«Для этого потребуется приглашение от любого гражданина Польши или человека c ПМЖ. Если с приглашающей стороны все будет оформлено должным образом, то вы получите годовую визу», — поясняет специалист.

Если родственников или знакомых, готовых сделать вам приглашение, нет, то придется платить посредникам.

Только стоимость самого приглашения составляет 350-400 долларов. Если записаться самостоятельно не получится, то нужно добавить 250-300 рублей за запись на подачу.

Помимо этого, оплачиваются расходы на страховку — около 170 рублей — и другие визовые сборы, которые потянут еще рублей на 200. В результате виза обойдется больше, чем в 500 долларов.

На открытие польской национальной визы уходит около двух месяцев: только приглашение будет готово через две недели, плюс несколько недель на запись.

Среди других популярных вариантов — польская рабочая виза.

За 800-950 рублей посредники готовы подготовить необходимый комплект документов «под ключ». От заявителя помимо денег и паспорта нужна только страховка (около 100 долларов). Посредники гарантируют, что виза будет годовая.

Открыть рабочую визу довольно просто и относительно дешево, но нужно понимать, что делается она с использованием липового приглашения на работу и такого же трудового договора.

Некоторые посредники сразу предупреждают, что это самый дешевый и быстрый вариант получить долгосрочную визу, но не самый безопасный. Особенно для тех, кто планирует часто пересекать границу. Некоторые даже советуют ехать через Польшу не более одного раза, а позже стараться въезжать в ЕС только через Литву и Латвию, избегая контактов с польскими пограничниками.

Отдельно липовое приглашение на работу продают по 150 долларов. Трудовой договор, который могут запросить при пересечении границы, в эту сумму не входит. Запись на визу с вашим приглашением стоит 450-550 рублей.

Италия

Есть еще вариант с Италией, за помощь в открытии визы посредники берут 1200 рублей. В стоимость услуги входит в том числе запись на подачу, оплаченный авиаперелет.

Говорят, что Италия выдает визу минимум на полгода, но бывают и более длительные сроки на 1-4 года. Если начинать готовить документы в последние дни ноября, то подача скорее всего состоится в январе следующего года.

Испания

Туристические визы в эту страну в основном выдают сроком на 3-6 месяцев. На годовую визу могут рассчитывать те туристы, кто имел испанские туристические визы раньше. Посредники за подготовку документов и запись на подачу берут около 450 рублей.

Венгрия

Также туристические визы белорусам открывает Венгрия, но шанс получить долгосрочную визу 50/50. Части открывают краткосрочные визы на один визит, а другие получают многократные визы на 1-3 года. Посредники за помощь в оформлении документов и регистрацию на подачу берут 600-700 рублей.

Греция

Тем, кому виза нужно срочно или кто просто начинает визовую историю, может подойти Греция. За посреднические услуги агентства берут всего 350 рублей. Обещают быструю запись, но виза будет сроком на 2 недели.

Германия

Среди стран, которые хорошо открывают долгосрочные визы белорусам, можно назвать Германию. В зависимости от визовой истории, можно рассчитывать на визу сроком на 1-5 лет. Главный минус — дата подачи. По состоянию на конец ноября, записаться на подачу можно не ранее, чем на июнь 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».