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Палестинский террорист из списка на обмен отказался возвращаться в Газу

  • 28.11.2023, 11:20
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Палестинский террорист из списка на обмен отказался возвращаться в Газу

Его обменяли принудительно.

Во время третьего этапа выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников один из палестинских террористов, которых освобождал Иерусалим, не захотел возвращаться в Газу. Заключенный по имени Алаа Абу Санима просил оставить его в израильской тюрьме, так как не хотел снова оказаться на территории анклава. 

Об этом сообщили израильские СМИ. Он был не хотел возвращаться в сектор Газы, так как в этом случае больше не сможет получать «зарплату» от администрации Палестинской автономии.

Несмотря на его протесты, Алаа Абу Санима был освобожден и доставлен в Газу в рамках обмена между Израилем и ХАМАС. 

Известно, что в прошлом Санима пересек границу Израиля, после чего сдался правоохранителям и заявил, что намерен совершить теракт. Однако на самом деле мужчина сделал это ради получения выплат от Палестинской автономии. 

Отметим, что в обмен на возвращение израильских заложников Иерусалим освобождает палестинских арабов, которых содержат в тюрьмах Дамон, Меггидо, Офер, Кациот, Рамон и Нафха. 

Когда похищенные израильтяне прибывают на родину, бывших заключенных-палестинцев садят в автобус Красного Креста и в сопровождении израильской полиции и сил безопасности развозят по соответствующим контрольно-пропускным пунктам.

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