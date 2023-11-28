Палестинский террорист из списка на обмен отказался возвращаться в Газу 28.11.2023, 11:20

3,380

Его обменяли принудительно.

Во время третьего этапа выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников один из палестинских террористов, которых освобождал Иерусалим, не захотел возвращаться в Газу. Заключенный по имени Алаа Абу Санима просил оставить его в израильской тюрьме, так как не хотел снова оказаться на территории анклава.

Об этом сообщили израильские СМИ. Он был не хотел возвращаться в сектор Газы, так как в этом случае больше не сможет получать «зарплату» от администрации Палестинской автономии.

Несмотря на его протесты, Алаа Абу Санима был освобожден и доставлен в Газу в рамках обмена между Израилем и ХАМАС.

Известно, что в прошлом Санима пересек границу Израиля, после чего сдался правоохранителям и заявил, что намерен совершить теракт. Однако на самом деле мужчина сделал это ради получения выплат от Палестинской автономии.

Отметим, что в обмен на возвращение израильских заложников Иерусалим освобождает палестинских арабов, которых содержат в тюрьмах Дамон, Меггидо, Офер, Кациот, Рамон и Нафха.

Когда похищенные израильтяне прибывают на родину, бывших заключенных-палестинцев садят в автобус Красного Креста и в сопровождении израильской полиции и сил безопасности развозят по соответствующим контрольно-пропускным пунктам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».