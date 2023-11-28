Какое событие в Украине может привести к падению режима Путина 28.11.2023, 11:33

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Мнение украинского эксперта.

Режим российского диктатора Владимира Путина в России чувствителен к поражениям российской оккупационной армии в Украине. Поэтому крупное поражение оккупантов на фронте могло бы подтолкнуть путинский режим к падению.

Это могло бы произойти, например, если украинские военные загнали бы 50-100 тысяч оккупантов в большой котел. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на «Главреде».

«Например, если бы на одном из направлений удалось создать большой котел, в котором оказалось бы 50-100 тысяч российских оккупантов вместе с кучей металлолома. И здесь речь не идет об их физическом уничтожении – только об окружении, разоружении и взятии в плен», – отметил Тука.

По его словам, поражение примерно такого уровня могло бы привести к отрезвлению глубинного русского народа хотя бы на день-два. И в таком случае могла бы проявиться ответная реакция самих россиян на действия их главы.

«Путину абсолютно наплевать на этих пропитых, беззубых и полуграмотных людей. Поэтому его совершенно не интересует то, сколько их умрет в Украине. Его интересуют исключительно рейтинги», – подытожил Тука.

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