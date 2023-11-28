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«Украинская правда»: Жену Буданова отравили через еду

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  • 28.11.2023, 12:13
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«Украинская правда»: Жену Буданова отравили через еду

Были отравлены и несколько сотрудников украинской разведки.

Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжелыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения, сообщили источники «Украинской правды» в силовом блоке.

«Это правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, они выявили отравление».

По данным источников, жену Буданова «скорее всего отравили через еду». 

«Ей уже лучше, первый этап лечения прошла», — отметили источники.

«Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, проявилось у нее отравление быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: «они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», - сообщили источники.

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