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На торгах 28 ноября доллар и евро снова пошли вверх

  • 28.11.2023, 12:23
На торгах 28 ноября доллар и евро снова пошли вверх

Актуальные курсы валют.

На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:

1 доллар США – 3,1000 белорусского рубля (рост на 0,04% по отношению к курсу на 27 ноября).

1 евро – 3,3947 белорусского рубля (рост на 0,48%).

100 российских рублей – 3,4933 белорусского рубля (рост на 0,04%).

10 китайских юаней – 4,3239 белорусского рубля (рост на 0,10%).

10 польских злотых – 7,7977 белорусского рубля (рост на 0,88%).

С курсами других валют подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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