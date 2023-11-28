На торгах 28 ноября доллар и евро снова пошли вверх
- 28.11.2023, 12:23
Актуальные курсы валют.
На 28 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:
1 доллар США – 3,1000 белорусского рубля (рост на 0,04% по отношению к курсу на 27 ноября).
1 евро – 3,3947 белорусского рубля (рост на 0,48%).
100 российских рублей – 3,4933 белорусского рубля (рост на 0,04%).
10 китайских юаней – 4,3239 белорусского рубля (рост на 0,10%).
10 польских злотых – 7,7977 белорусского рубля (рост на 0,88%).
С курсами других валют подробнее можно ознакомиться по ссылке.