Жены мобилизованных россиян начали протестный флешмоб 2 28.11.2023, 13:05

7,888

Символами протеста стали буквы «Z» и «V».

Жены мобилизованных российских оккупантов опубликовали первые кадры флешмоба «Vерните мужа! Я Zа#балась».

Ранее СМИ обратили внимание, что наклейки на машины «Vерните мужа я Zадолбалась» и «Мобилиzоvанным нужен дембель» стали продавать на маркетплейсе Wildberries.

Напомним, в канале с 18 тыс. подписчиками появилось обращение «к народу России» с критикой Путина и призывом вернуть мобилизованных домой. Оно анонимное, но скоро появится петиция с подписями, сейчас идет их сбор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».