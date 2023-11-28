Жены мобилизованных россиян начали протестный флешмоб

Жены мобилизованных россиян начали протестный флешмоб2
- 28.11.2023, 13:05
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Символами протеста стали буквы «Z» и «V».
Жены мобилизованных российских оккупантов опубликовали первые кадры флешмоба «Vерните мужа! Я Zа#балась».
Ранее СМИ обратили внимание, что наклейки на машины «Vерните мужа я Zадолбалась» и «Мобилиzоvанным нужен дембель» стали продавать на маркетплейсе Wildberries.
Напомним, в канале с 18 тыс. подписчиками появилось обращение «к народу России» с критикой Путина и призывом вернуть мобилизованных домой. Оно анонимное, но скоро появится петиция с подписями, сейчас идет их сбор.