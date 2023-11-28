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Американцы определили сколько лошадиных сил у лошади

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  • 28.11.2023, 14:58
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Американцы определили сколько лошадиных сил у лошади

Блогеры провели эксперимент.

Термин «лошадиная сила» ввел в обиход шотландский инженер Джейм Уатт. Произошло это в конце 17 века, когда ему пришла в голову идея сравнить мощность своего нового парового двигателя с мощностью тягловой лошади, вращавшего мельницу на пивоварне. Его именем и названа единица мощности — Ватт. Уатт подсчитал, что одна лошадиная сила может поднять груз весом 250 кг на 300 мм за 1 секунду, пишет «Автоцентр».

Авторы YouTube-канала Donut решили определить сколько на самом деле «лошадиных сил» у лошади. С помощью инженерной фирмы Motivo из Лос-Анджелеса они превратили старый Honda Civic в динамометрический стенд.

Во время эксперимента лошадь вращала колеса, натягивая трос, намотанный в моторном отсеке и подключенный к трансмиссии автомобиля. Вся эта конструкция была подключена к компьютеру, который и вычислил истинную мощность лошади. Как оказалось, она равна 1,18 л.с. Столько же смог выдать один из участников эксперимента. Тогда как втроем они смогли развить целых 2 л.с.

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