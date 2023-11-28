Между Лукашенко и Казахстаном разгорелась «транспортная война» 1 28.11.2023, 15:31

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Диктатор обиделся на Токаева?

С 26 ноября заработало постановление Минтранса, по которому для перегрузки или перецепки в специально установленных местах разрешено заезжать грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Беларуси и России. Фурам на европейских номерах, а также такому транспорту из других государств Евразийского экономического союза также по-прежнему можно прибывать на перецепку. Однако по фурам из некоторых стран ЕАЭС, похоже, все-таки ввели ограничения. Речь в том числе о транспорте из Казахстана. Между Минском и Астаной недавно снова разгорелась транспортная война. Но так совпало, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с критикой Александра Лукашенко. «Зеркало» разбиралось, что означает нынешнее постановление Минтранса и как этот документ может отразиться на работе компаний-грузоперевозчиков.

В колл-центре Брестского филиала «Белтаможсервис», на транспортно-логистические центры которого приезжают фуры для перецепки или перегрузки, журналисту «Зеркала», который звонил как перевозчик, сообщили, что для грузовиков на европейских номерах, которые едут к нам из-за границы, новый документ ничего не меняет.

— Например, на польских, литовских машинах к нам едут. Нельзя въезжать [в «специально отведенные места"] на казахских машинах, которые едут не транзитом, — сообщила сотрудница колл-центра.

В пункте таможенного оформления «Брест-Белтаможсервис-2» добавили, что новое постановление Минтранса не касается фур, которые едут на европейских номерах.

— Этот [документ] только для транспортных средств, которые заезжают с нашей стороны. А как иначе? Например, вы хотите привезти польский товар, а как вы [европейский перевозчик], не заехав к нам, этот товар передадите? Это ж тогда полный запрет получится, — разъяснил представитель пункта таможенного оформления.

Аналогично действие документа разъяснил Office Life заместитель директора по региональному развитию STALOGISTIC Игорь Ковалев. Эксперт отметил, что документ ограничивает страной регистрации машины, которые могут приезжать в белорусские пункты перегрузки/перецепки и забирать товары на нашей стороне для доставки в Беларусь, Россию, страны ЕАЭС.

Игорь Ковалев сообщил, что постановление не касается машин, которые прибывают с автодорожных пунктов пропуска на границе, — речь о европейских грузовиках. Также документ не касается машин, едущих (из Азии, Казахстана, Узбекистана) с грузом в режиме таможенного транзита.

Однако если казахская машина прибудет пустая, чтобы забрать груз из белорусского пункта перецепки, то она этого сделать не сможет, потому что в наших пунктах перецепки за грузом для дальнейшей доставки оставлены только машины с белорусской и российской регистрацией, отмечает эксперт.

— Трудно сказать, насколько популярны были перевозки, когда машины из СНГ приезжали за товаром на перецепку пустые, — рассуждает Игорь Ковалев. — Скорее, это исключения. Мы для доставки из пунктов перецепки используем только белорусские или российские машины, и для нас это не критично. Можно предположить, что постановление затронет интересы компаний, у которых часть машин на казахских или других номерах.

По оценке эксперта, машины других регистраций до сих пор приходили на перецепку, скорее всего, не порожние. Поэтому постановление Минтранса № 44 не вносит сумятицу в текущие схемы доставки, но уточняет, кто может подавать машины для грузовых операций.

Напомним, Беларусь с 16 апреля 2022 года запретила въезжать в страну автоперевозчикам, зарегистрированным в ЕС. Государственный таможенный комитет определил 14 пунктов пропуска, через которые европейские грузовики могут следовать в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Позже, в ответ на закрытие пунктов пропуска Польшей, в Минтрансе разрешили въезд в Беларусь для перецепки только с территории своей страны.

В начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане отменили запрет на перецепку для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Тогда это решение поясняли «проявлением понимания и доброй волей». А в мае 2023 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разрешило белорусским перевозчикам применять схему перецепки и перегрузки до 1 января 2024 года.

Однако в октябре 2023 года Казахстан снова ввел запрет на перецепку для белорусских перевозчиков.

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