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Украинская разведка подтвердила информацию об отравлении жены Буданова

  • 28.11.2023, 15:38
  • 1,314
Украинская разведка подтвердила информацию об отравлении жены Буданова

Супругу главы ГУР отравили тяжелыми металлами.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что жена главы военной разведки Кирилла Буданова Марианна была отравлена.

Об этом сообщил журналистам украинской службы «Радио Свобода» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он заявил, что жена главы ГУР была отравлена тяжелыми металлами и сейчас завершает курс лечения.

Остальную информацию украинская разведка опубликует позже.

СМИ сообщали, что кроме Марианны Будановой были отравлены несколько сотрудников ГУР.

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