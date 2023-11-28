В iPhone нашли скрытую функцию защиты глаз
- 28.11.2023, 16:47
Как она работает?
В новейшем обновлении iOS 17, Apple представила новую опцию Screen Distance для своих телефонов и планшетов, направленную на защиту зрения пользователей. Несмотря на свою полезность, компания никогда сама не упоминала о ней.
Как передает «Униан» со ссылкой на портал 9to5Mac, новая возможность помогает предотвратить усталость глаз и снизить риск развития близорукости (миопии), особенно у подрастающего поколения.
Работает Screen Distance просто: функция использует селфи-камеру и другие датчики для определения расстояния между глазами пользователя и экраном. Если iPhone или iPad находится ближе чем 30 см к глазам в течение нескольких минут, на экране выскочит уведомление с предложением отдалить его.
Для активации функции достаточно открыть «Настройки», выбрать Screen Time и затем Screen Distance («Расстояние до экрана»). Единственный нюанс: нужна модель iPhone или iPad с Face ID, обновление до iOS 17. То есть, на моделях старее iPhone X она работать не будет.
При этом отмечается, что камера смартфона не фиксирует изображения или видео, а собранные данные остаются на девайсе и не передаются Apple.