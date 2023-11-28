Провал плана Путина: теперь у Кремля новая проблема 2 28.11.2023, 16:53

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Фото: Getty Images

Российским властям есть над чем подумать.

Попытки Путина специально создать миграционный кризис на границе Финляндии потерпели неудачу из-за быстрой реакции финского правительства. В результате мигранты, которых Кремль хотел использовать против Финляндии, остались в России и стали проблемой Путина. Об этом сообщает портал «Комментарии» со ссылкой на отчет ISW.

План Путина повлечь за собой миграционный кризис потерпел крах.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна готова закрыть при необходимости последний пункт пропуска на границе с Россией. Эту позицию премьера поддерживает и финское правительство, заявившее, что предпримет все необходимые меры, чтобы остановить миграционный кризис, который искусственно создала Россия.

Институт изучения войны из российских источников узнал, что план Путина поступил из администрации российского президента руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Колокольцев должен был собрать в России мигрантов из Африки, Ближнего Востока и других стран, чтобы отправить их на границы с Финляндией для создания миграционного кризиса.

Однако финским властям удалось остановить большинство нелегальных мигрантов от пересечения границы. Поэтому план Путина провалился, а у российских властей возникли новые проблемы, с которыми придется разбираться Кремлю.

«Анонимный источник пожаловался, что пограничные власти Финляндии не позволили большинству мигрантов пересечь территорию Финляндии, и что российские власти теперь должны поселять мигрантов в России», — пишут ISW в своем отчете.

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