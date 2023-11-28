Украинские пограничники под Лиманом ударили по месту дислокации россиян 28.11.2023, 18:43

Успешную операцию провела бригада «Стальной кордон».

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Лиманском направлении. Процесс удара по месту дислокации оккупантов удалось зафиксировать на видео, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Пристрелялись хорошо, но оккупанты этого уже не смогут подтвердить», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники бригады «Стальной кордон» уничтожили место дислокации личного состава врага.

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