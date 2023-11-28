Зеленский провел особое заседание Ставки 1 28.11.2023, 22:25

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Владимир Зеленский

Длительное и подробное.

Сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего стало «особым», на котором президент Украины Владимир Зеленский заслушал подробные доклады на всех уровнях. Также были проанализированы недавние российские массированные воздушные атаки по Украине и ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства

«Только что провел заседание Ставки — особое, длительное, детальное», - отметил Зеленский.

По его словам, на заседании были представлены доклады от Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, премьер-министра Дениса Шмыгаля, областных властей, командующих ОСУВ.

«Мин и бетона точно хватит»

«Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в общинах. Все абсолютно детализировано — мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи», - рассказал Зеленский.

Работа ПВО и массированные воздушные атаки

На сегодняшней Ставке был «важный анализ недавних атак против Украины — ракеты, массированные удары дронов». Участники заседания проанализировали тактику работы противовоздушной обороны ВСУ при отражении вражеских обстрелов.

«Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу «Петриотов» и «Насамсов» - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами», - сказал президент.

Зеленский добавил, что командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Минобороны получили «необходимые поручения».

Ситуация на фронте

«Были, конечно, доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание — Донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута», - сказал глава государства.

Президент уточнил, что в этих районах за сутки были наиболее интенсивные боевые столкновения.

«Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление — хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия по южным направлениям», - рассказал Зеленский.

«Готовим дальнобойные вещи»

Глава государства добавил, что сегодня провел также отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу», - отметил он.

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