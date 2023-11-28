Работников МТЗ ждут продолжительные новогодние каникулы 2 28.11.2023, 23:04

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Ранее сообщалось, что на заводе остановил работу главный конвейер.

Работников Минского тракторного завода ждут продолжительные новогодние каникулы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал предприятия.

Выходными днями на предприятии объявили период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно. Таким образом, отдыхать работники будут без перерыва девять дней.

При этом три дня (с 3 по 5 января), которые общегосударственным графиком определены как рабочие, на заводе перенесены на субботы в феврале, марте и ноябре.

Как пояснил помощник гендиректора МТЗ по труду и зарплате Сергей Товстоногов, график составлен исходя из производственных нужд и с учетом тесного кооперационного сотрудничества с Россией, где новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.

Также отмечается, что и майские каникулы будут у заводчан немного больше, чем в целом по стране: отдыхать на МТЗ будут с 9 по 14 мая включительно, а 10 мая будет отрабатываться 4 мая.

Ранее сообщалось, что на МТЗ будут платить тем работникам, которые приведут на завод нового сотрудника.

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