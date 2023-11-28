закрыть
29 ноября 2023, среда, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работников МТЗ ждут продолжительные новогодние каникулы

2
  • 28.11.2023, 23:04
  • 2,318
Работников МТЗ ждут продолжительные новогодние каникулы

Ранее сообщалось, что на заводе остановил работу главный конвейер.

Работников Минского тракторного завода ждут продолжительные новогодние каникулы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал предприятия.

Выходными днями на предприятии объявили период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно. Таким образом, отдыхать работники будут без перерыва девять дней.

При этом три дня (с 3 по 5 января), которые общегосударственным графиком определены как рабочие, на заводе перенесены на субботы в феврале, марте и ноябре.

Как пояснил помощник гендиректора МТЗ по труду и зарплате Сергей Товстоногов, график составлен исходя из производственных нужд и с учетом тесного кооперационного сотрудничества с Россией, где новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.

Также отмечается, что и майские каникулы будут у заводчан немного больше, чем в целом по стране: отдыхать на МТЗ будут с 9 по 14 мая включительно, а 10 мая будет отрабатываться 4 мая.

Ранее сообщалось, что на МТЗ будут платить тем работникам, которые приведут на завод нового сотрудника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина