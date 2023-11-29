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Соловьева отправляют на фронт

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.11.2023, 8:34
  • 8,658
Соловьева отправляют на фронт

Процесс пошел.

Похоже, в Путине разочаровалась самая верная бабья аудитория, которая пела «про такого как Путин» и «Вова, (наш начальник), любимый Вова/ Вова, (красавчик), любимый босс наш…».

А теперь они пишут «Нас на*бали и вас на*бут», возмущаются «юмором» президента, назвавшего 2024-й годом Семьи, тем, что Путин и Шойгу «не выйдут публично и не скажут…, когда же уже мужики будут дома?»

Ясно, что женщин, пишущих воззвания и клеящих на авто наклейки «верните мужа домой…», будут запугивать. Их уже обвиняют в работе на навальнистов и Украину. А пропагандист Соловьев выкладывает в тг-канале ролик с «правильными» женами мобиков, которые призывают неправильных покорно ждать мужей.

Но взбунтовавшиеся тетки требуют отправить на фронт «родных и близких актрисулек» из «постановочных роликов»… вместе с Соловьевым, репостящим это г…»

Процесс пошел… Если б не выборы, власти было б плевать. Но тут надо придумывать что-то кроме подачек консервами, гречкой и даже деньгами…

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