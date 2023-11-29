Началось: названы два факта, указывающие на конец Путина в РФ 29.11.2023, 9:00

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В России происходит масштабная «итальянская забастовка».

Настроения в РФ в последнее время сильно изменились. Россияне больше не хотят войны, несмотря на усилия кремлевской пропаганды.

Об этом в своем блоге в YouTube рассказал известный российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Я все ждал, когда появится наконец первая хорошая новость, которая должна была отразить первые изменения общественного мнения… Это не быстрое дело, но оно должно было начаться. И оно началось… Есть как минимум два серьезных фактора, которые показывают, что в России происходит медленное, постепенное изменение сознания в сторону осознания реальности, отторжения войны и укоренения глубокого пассивного негатива по отношению ко всему этому режиму фашистскому… Первое - это пресловутое движение солдатских жен, которое вдруг вылезло как чертик из табакерки. Власть оказалась к этому совершенно не готова… Это же глубинный народ глубинарии, в котором вспухло это движение… Его раздавят, но это первый признак. В таких режимах, как путинский всегда все начинается с ультралоялистских позиций: «Мы за тебя, король великий наш (...), но твои поганые министры… изволь народишку помочь»... Это первый симптом», - рассказал историк.

Второй признак, с его слов, это публикация социологической группой Russian Field нашумевшего опроса россиян, касающегося отношения к «спецоперации».

Важно в данном случае то, что Кремль дал разрешение обнародовать факты, указывающие на нежелание россиян продолжать войну.

«Опрос проводили по заданию власти… Это заказуха! Но с неожиданным результатом. Количество тех, кто против войны превысило тех, кто за… И это при том, что этот опрос сделан в период диктатуры и неправильное слово может тебе вылезти боком… 74% одобрили бы немедленное прекращение военных действий… Фундаментальный факт - это официальный вопрос, санкционированный сверху… Скорее всего, цифры там немножко подправлены. Но это неважно. Важно, что в России впервые признали, что народ устал, что хочет мира. Это сделано для каких-то своих целей в Кремле, в кремлевских башнях, для переговоров с Западом. У них своя игра… Но это отражает процесс изменения сознания в России», - рассказал Чернышевский.

Согласно опросу, отметил он, слепо поддерживают путинский режим и его войну всего 20% россиян. Это катастрофа для Путина.

«Это меньше, чем обычно бывает… Стабильная группа поддержки тоталитарных режимов - 30%. А у нас только 20%, и это хорошо. И эти оставшиеся 80% - это устоявшееся общественное мнение, которое уже не развернешь… Основная масса населения пришла к определенным выводам, и эти выводы для власти неутешительные. Народ пошел по линии пассивного сопротивлениях - «итальянская забастовка»... Сформировалась огромная фига в кармане», - высказал мнение историк.

Он предупредил, что итогом происходящих событий станет крушение путинского режима.

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