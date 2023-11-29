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Против основательницы антивоенного «Союза матерей Беларуси» и ее мужа завели уголовное дело

  • 29.11.2023, 10:39
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Против основательницы антивоенного «Союза матерей Беларуси» и ее мужа завели уголовное дело

В том числе и за «оскорбление Лукашенко».

Прокуратура возбудила уголовные дела «по фактам создания и руководства экстремистским формированием, публичного оскорбления Александра Лукашенко и клеветы в его адрес, а также содействия экстремистской деятельности» в отношении основательницы «Союза матерей Беларуси» и ее мужа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, 60-летняя основательница «Союза матерей Беларуси» не позднее февраля 2022 года создала экстремистское формирование и руководила им.

Ее муж также является подозреваемым. Ему вменяется в вину то, что в марте этого года он дважды дал интервью «экстремистскому формированию», а также что в прошлом году на своей странице в социальных сетях оскорбил Лукашенко.

Супруги в настоящее время находятся за пределами Беларуси.

Напомним, 29 сентября КГБ признал «Союз матерей Беларуси» «экстремистской организацией». Ведомство также назвало имена людей, которые якобы имеют отношение к формированию: Светлана Антилевская, Ольга Зданович, Таисия Яковенко, Наталья Олесинская, Татьяна Тарпанова.

На сайте «Союза матерей Беларуси» сообщается, что движение было создано после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

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