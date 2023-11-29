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Путин расстроил Дугина

  • Альфред Кох
  • 29.11.2023, 10:41
  • 3,676
Путин расстроил Дугина
Альфред Кох

А где факельцуги, римские приветствия, коловраты на лбу?

Путин по видеосвязи выступил перед участниками Всемирного русского народного собора. Это мероприятие, которое организовали турбопатриоты и русские фашисты типа Малофеева и Дугина вместе с РПЦ МП, было призвано поднять «ярость российских масс» минимум на 10% сверх плановых показателей.

Путин прочитал образцовую речь лектора общества «Знание» образца 1977 года про происки коварного Запада и про хорошую Россию (тогда - СССР) - оплот свободы и традиционных ценностей (тогда прогресса). Упомянута была и борьба с колониализмом (и нынче и тогда без нее никак).

Дугин обещал людям, что на соборе будет точка отсчета новой эры возрождения России, взрыв мозга и поворотный пункт, а вместо этого публика получила скучного и блеклого бюрократа марки «Кувшинное рыло», да и то - лишь по телевизору…

А где факельцуги, римские приветствия, коловраты на лбу и всякие там «братья и сестры»? Где грозный вопрос: «Вы хотите тотальной войны?» И где ответный рев толпы: «Да! Хотим!»?

Нет, не дотягивает Путин до берлинского «Шпортпаласта» образца 1943 года, кишка тонка… Да и то сказать: те ребята помоложе были, и к тому же большинство из них войну прошли, в окопах, на передовой… Куды плешивому тыловику за ними угнаться? Да и в холодильнике он уже давно, как я мог забыть? А где в холодильнике страсти и темпераменту набраться? Негде…

Альфред Кох, t.me

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