В России повесился бывший жених скандальной Волочковой 3 29.11.2023, 10:57

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Тело предпринимателя нашли в камере «Матросской Тишины».

Экс-бойфренд российской скандальной балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО.

По информации пропагандистского издания news.ru, тело предпринимателя нашли в камере «Матросской Тишины».

Бывший возлюбленный балерины находился в СИЗО с мая 2023 года, когда он особенно жестоко избил свою жену. Тогда у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки.

В суде Кузнецов сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а причиной произошедшего назвал ревность. Он утверждал, что сам отвез побитую любимую в медпункт и все время был рядом.

По словам Волочковой, Кузнецов — вспыльчивый и эмоциональный человек, однако он никогда не поднимал на нее руку. За несколько лет до произошедшего балерина активно демонстрировала в социальных сетях свои отношения с «банщиком» Кузнецовым, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся».

Пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы, но через полтора месяца рассталась. По некоторым данным мужчина хотел поселить в доме у Волочковой своего сына, но та была категорически против.

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