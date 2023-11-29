Диетолог назвала зимнюю ягоду, которая улучшает состояние сосудов и обогащает витаминами 29.11.2023, 11:08

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Должна быть на столе каждый день.

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала о невероятно полезной ягоде, которую следует добавить в свой рацион зимой.

На своей странице в Facebook врач подробнее написала о пользе калины для оздоровления организма.

Большое количество витамина С в калине обеспечивает полноценную работу иммунных клеток, а также укрепляет сосуды, помогает бороться с отеками, улучшает состояние слизистых оболочек и мышц.

«Витамин К в калине уменьшает риск кровоизлияний. Дефицит этого витамина бывает у любителей рюмки, у тех, кто имеет стеатоз печени и принимает антибиотики», - пишет Оксана Скиталинская.

В свежих ягодах калины содержится много витамина В3 (ниацина), который помогает нормализовать уровень холестерина и даже включен в международные протоколы лечения атеросклероза. Также ниацин защищает нашу ДНК от мутаций и развития раковых опухолей.

«Регулярное употребление калины (хотя бы месячный курс) улучшает состояние самых мелких сосудов - капилляров, которые поставляют кислород и питательные вещества в мозг», - рассказала врач.

Как готовить и употреблять калину

Оксана Скиталинская подчеркивает, что варить калину нельзя, но можно готовить настои. Для этого следует хорошо промыть кисть калины в проточной воде, растолочь, залить горячей водой и оставить как минимум на 5 минут. Затем настой процеживают и пьют по полстакана в день.

Также ягоды калины можно добавлять в салаты, мариновать в калиновом соке мясо или рыбу. Такое дополнение поможет белковой пище лучше усваиваться, а пищеварение улучшится.

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