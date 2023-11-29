Стихия восстала: шторм в Крыму разрушил планы РФ 2 29.11.2023, 12:31

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Офицер ВСУ раскрыл масштаб последствий для оккупантов.

Мощный шторм разрушил защитные сооружения оккупантов возле Крымского моста, а также окопы, вырытые на западном побережье Крыма.

Аннексированный Крым накрыло мощнейшим штормом, вследствие чего были разрушены боновые заграждения возле Керченского моста.

Более того, окопы, которые россияне успели нарыть на более сотни километров на западном побережье Крыма в районе Саков и дальше к южному побережью, до Севастополя были полностью разрушены.

Таким образом, все усилия оккупантов и миллионы, которые были вложены в строительство этих инженерных сооружений, пошли прахом.

«В данном случае этот шторм века, или идеальный шторм, как его назвали, привел к очень серьезным разрушениям, и в первую очередь военной инфраструктуры РФ в Крыму. И это уже не впервые, когда сама природа восстает против российских оккупантов», – заявил офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в интервью для «24 канала».

Также эксперт обратил внимание на то, когда враг коварно взорвал Каховскую ГЭС, в первую очередь это сказалось на экологии водоснабжения на Крымском полуострове, потому что стала невозможной закачка воды по Северокрымскому каналу.

«Это был очередной выстрел себе в ногу, а лучше сказать – в голову. Не просчитать эти последствия россияне, безусловно, не могли. Они все это осознавали, что в очередной раз доказывает: им абсолютно наплевать на население на временно оккупированных территориях. Они решают исключительно военные задачи, не обращая внимания на то, как от этого будут страдать гражданские», – отметил Березовец.

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