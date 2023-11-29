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Гендиректор Березовского мясоконсервного комбината задержан за взятки

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  • 29.11.2023, 17:11
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Гендиректор Березовского мясоконсервного комбината задержан за взятки

«На пару с коммерсантом».

В Беларуси задержан за взятки гендиректор Березовского мясоконсервного комбината Владимир Жукович.

По данным провластного телеканала ОНТ, руководителя предприятия задержали «на пару с коммерсантом». Других деталей не сообщается, но отмечается, что в деле фигурируют «конспиративные встречи, жизнь на широкую ногу и замашки из 90-х».

О задержании Жуковича еще в ноябре писала «Наша Ніва». Как передавало издание, уголовное дело связано со взяткой от дилера продукции завода и произошло не в рамках развернутого КГБ «молочного дела».

Березовский мясоконсервный комбинат — самое большое в стране предприятие по переработке мяса. Ему подчинены несколько предприятий в Брестской области, включая Барановичский мясокомбинат.

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