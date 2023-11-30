В Токмаке два дня подряд продолжается сверхмощная ликвидация военных РФ 30.11.2023, 12:40

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Стали известны подробности.

Сейчас оккупированном Токмаке два дня подряд продолжается сверхмощная ликвидация врага. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Единых новостей.

«Два дня подряд в Токмаке происходит сверхмощная ликвидация врага. Уже стали известны подробности, что произошло 28 числа этого месяца. И мы видим, что был уничтожен целый штаб врага. Точнее во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, из которых большое количество офицеров», - отметил Федоров.

По его словам, враг в очередное пытался прикрываться гражданскими, поэтому заседание штаба проводили на территории детского сада. На штабе, отметил он, российские офицеры обсуждали действия на Запорожском направлении.

«Также взрывы продолжились и вчера на территории временно оккупированного, фронтового Токмака. И также по окрестностям, именно там, где размещается враг и где концентрирует свою как военную технику, так и пушечное мясо. Поэтому на Запорожском направлении и во фронтовых городах ликвидация врага продолжается. И также она продолжается и в тех городах, которые враг называет глубоким тылом, таких как Мелитополь или временно оккупированный Бердянск. На этой неделе в дежурное там, что в Мелитополе, что в Бердянске были взрывы. Но сейчас уточняется, что именно у врага «подгорало» в этих городах», - рассказал Федоров.

Он добавил, что сейчас очевидно по поведению врага, что нет у них покоя на временно оккупированной территории области.

«Из-за этого они перебрасывают новые и новые подразделения на территорию наших городов и тренировочных баз, которые разместили на побережье Азовского моря», - отметил мэр Мелитополя.

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