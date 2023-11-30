«Если к посиневшим пальцам добавилась дрожащая голова, то развитие событий выглядит предсказуемым» 1 30.11.2023, 12:41

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О реалиях бизнеса в стране.

- Среди экономических новостей последнего времени промелькнула информация о критическом положении сети магазинов «Буслік». По моему мнению, это ярко характеризует сегодняшнюю ситуацию в экономике Беларуси под диктатурой, - написал в редакцию сайта Charter97.org читатель Леонид из Минска.

Про себя могу сказать, что мы являемся клиентами этой сети. Посещая ТЦ «Корона» с детьми, всегда заходим в «Буслік». Во-первых, нам нравится название - оно очень удачное, ведь настоящее белорусское, что не так часто, к сожалению, встречается. Во-вторых, мы там зачастую находили добротные товары для наших детей, например, одежду и обувь польской марки Coccodrillo.

Наибольшие проблемы компании возникли год назад, когда власти приняли популистский декрет об ограничении роста цен. Сеть, кстати, имеет польских владельцев, которые привыкли придерживаться законов, поэтому и попали в такое сложное положение.

А вот их российские конкуренты вроде Wildberries не бедствуют, так как они используют всякие хитроумные схемы, оставляя большую часть своей прибыли в России. В таких условиях хищный московский орел-мутант будет беспощадно клевать беззащитного аистенка, то есть проворные, ненастоящие и не обремененные совестью российские предприниматели будут выдавливать с рынка наших белорусских и западных бизнесменов.

Вывод очевиден. Если к посиневшим пальцам главаря режима добавилась дрожащая голова, то развитие событий выглядит предсказуемым. Чем дольше лукашистская хунта будет находиться у власти, тем больше будет политическая и экономическая зависимость от Москвы, что создает угрозу самому существованию Беларуси.

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