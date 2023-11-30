На аукционе в Беларуси пытались продать необычный транспорт 30.11.2023, 13:10

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Он со знаком качества, но вряд ли поедет.

Площадка «БелЮрОбеспечение» 30 ноября в четвертый раз пыталась продать на аукционе необычный транспорт — старый советский тепловоз. Его забрали за долги у хлебокомбината.

Маневровый тепловоз выпустил в 1985 году Муромский тепловозостроительный завод в России. Хоть техника и отмечена знаком качества СССР, неизвестно, на ходу ли она, в каком техническом состоянии находится. Об этом в объявлении ничего не сказано.

Тепловоз ранее принадлежал Витебскому комбинату хлебопродуктов, а сейчас он находится под арестом. По данным налоговой, это предприятие имеет долги перед бюджетом, а также выступает как ответчик за неуплату по счетам перед несколькими предприятиями.

В первый раз технику выставили на торги летом этого года, тогда его цена стартовала от 96 100 рублей. До этого тепловоз выставляли на аукцион три раза, каждый раз цена снижалась. Однако желающих купить его не нашлось.

В очередной раз аукцион должен был состояться 30 ноября. И хотя начальную цену имущества снизили до 38 440 рублей, торги не состоялись.

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