Военный эксперт о подрыве БАМа: Си Цзиньпин получил еще одно доказательство слабости РФ

Военный эксперт о подрыве БАМа: Си Цзиньпин получил еще одно доказательство слабости РФ3
- 30.11.2023, 14:18
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Кремль потеряет очень много денег.
CМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщают, что произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Повреждена стратегическая железная дорога между РФ и Китаем.
Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко прокомментировать крупную диверсию на территории РФ.
— Не знаю, СБУ провела эту операцию или просто там что-то взорвалось. Когда СМИ сообщают о тех или иных событиях со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах, отношусь несколько предвзято.
Больше доверяю официальным источникам и заявлениям, тем более, что украинские структуры достаточно открыты. Если проводится какая-то успешная операция, а мы действительно за ней стоим, то об этом сообщается. Как мы это видели, например, с Керченским мостом.
Ждем официального подтверждения, но в целом отмечу, что эта логистика очень важна для РФ. Ведь это одна из основных железнодорожных веток по территории всей России.
Ее повреждение и нефункциональность наносит серьезный урон не только логистике на всей территории России. Это еще и довольно-таки серьезный удар по экономике РФ.
Казалось бы, максимум через неделю это все восстановят, но речь идет про колоссальные потери для экономики: простой грузов, увеличение нагрузки на другие, более дорогостоящие виды транспорта.
Если же это и правда было сделано одной из украинских спецслужб, то организация в глубине российского тыла такой операции должна была иметь продуманный сценарий с учетом всех плюсов, минусов, рисков и так далее. Все должно было быть подготовленно очень профессионально.
— Как может отреагировать Китай на эту операцию?
— Мнение Китая относительно того, что происходит на территории РФ, вторгнувшейся в Украину, Киев должно волновать меньше всего.
Это Китай должно волновать, чтобы в Киеве не открылось посольство Тайваня. Или чтобы Киев не поддержал международное сообщество в вопросах правовой оценки ущемления прав и свобод уйгуров.
— Станет ли эта операция своего рода унижением Путина перед Си Цзиньпином?
— Скажу, что это не столько унижение, сколько лишнее доказательство Си Цзьньпиню того, что Россия слабая. Китай имеет все шансы достигнуть своих планов, которые он ставит перед собой на ближайшую 50-летку. От России же не стоит ожидать какого-либо серьезного сопротивления, когда этот план начнет обрисовываться и реализовываться до западного побережья Байкала.