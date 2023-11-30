закрыть
30 ноября 2023, четверг, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт о подрыве БАМа: Си Цзиньпин получил еще одно доказательство слабости РФ

3
  • 30.11.2023, 14:18
  • 10,624
Военный эксперт о подрыве БАМа: Си Цзиньпин получил еще одно доказательство слабости РФ
Александр Коваленко

Кремль потеряет очень много денег.

CМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщают, что произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Повреждена стратегическая железная дорога между РФ и Китаем.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко прокомментировать крупную диверсию на территории РФ.

— Не знаю, СБУ провела эту операцию или просто там что-то взорвалось. Когда СМИ сообщают о тех или иных событиях со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах, отношусь несколько предвзято.

Больше доверяю официальным источникам и заявлениям, тем более, что украинские структуры достаточно открыты. Если проводится какая-то успешная операция, а мы действительно за ней стоим, то об этом сообщается. Как мы это видели, например, с Керченским мостом.

Ждем официального подтверждения, но в целом отмечу, что эта логистика очень важна для РФ. Ведь это одна из основных железнодорожных веток по территории всей России.

Ее повреждение и нефункциональность наносит серьезный урон не только логистике на всей территории России. Это еще и довольно-таки серьезный удар по экономике РФ.

Казалось бы, максимум через неделю это все восстановят, но речь идет про колоссальные потери для экономики: простой грузов, увеличение нагрузки на другие, более дорогостоящие виды транспорта.

Если же это и правда было сделано одной из украинских спецслужб, то организация в глубине российского тыла такой операции должна была иметь продуманный сценарий с учетом всех плюсов, минусов, рисков и так далее. Все должно было быть подготовленно очень профессионально.

— Как может отреагировать Китай на эту операцию?

— Мнение Китая относительно того, что происходит на территории РФ, вторгнувшейся в Украину, Киев должно волновать меньше всего.

Это Китай должно волновать, чтобы в Киеве не открылось посольство Тайваня. Или чтобы Киев не поддержал международное сообщество в вопросах правовой оценки ущемления прав и свобод уйгуров.

— Станет ли эта операция своего рода унижением Путина перед Си Цзиньпином?

— Скажу, что это не столько унижение, сколько лишнее доказательство Си Цзьньпиню того, что Россия слабая. Китай имеет все шансы достигнуть своих планов, которые он ставит перед собой на ближайшую 50-летку. От России же не стоит ожидать какого-либо серьезного сопротивления, когда этот план начнет обрисовываться и реализовываться до западного побережья Байкала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс