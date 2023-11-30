Эпичное унижение Лаврова в ОБСЕ показали на видео

Эпичное унижение Лаврова в ОБСЕ показали на видео7
- 30.11.2023, 16:30
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Во время его выступления делегаты начали покидать зал.
Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в ОБСЕ несколько делегатов покинули зал. Приглашение Лаврова на саммит вызвало негативную реакцию некоторых стран.
Об этом сообщает «Радио Свобода». Среди бойкотировавших выступление министра РФ были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.
Главные дипломаты США и ЕС посетили только ужин в преддверии саммита, на который Лавров не явился, а на сессионном заседании их представляли их заместители.
Болгария не дала согласие Лаврову на перелет над своей территорией в его маршруте в Скопье, где проходило мероприятие.