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Эпичное унижение Лаврова в ОБСЕ показали на видео

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  • 30.11.2023, 16:30
  • 8,336
Эпичное унижение Лаврова в ОБСЕ показали на видео
Фото: Getty Images

Во время его выступления делегаты начали покидать зал.

Во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова в ОБСЕ несколько делегатов покинули зал. Приглашение Лаврова на саммит вызвало негативную реакцию некоторых стран.

Об этом сообщает «Радио Свобода». Среди бойкотировавших выступление министра РФ были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.

Главные дипломаты США и ЕС посетили только ужин в преддверии саммита, на который Лавров не явился, а на сессионном заседании их представляли их заместители.

Болгария не дала согласие Лаврову на перелет над своей территорией в его маршруте в Скопье, где проходило мероприятие.

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