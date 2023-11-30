Еврокомиссия представит план перечисления Украине налогов с замороженных российских активов 30.11.2023, 21:10

ЕС заморозил активы РФ на 211 млрд евро.

Еврокомиссия планирует представить законодательную инициативу по использованию налога на прибыль с замороженных российских активов на сумму 211 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в организации. Планируется, что предложение будет оглашено 12 декабря текущего года.

По данным агентства, собранные налоги направят на восстановление Украины. Представитель Еврокомиссии также отметил, что предложение не нарушит налогообложение в странах-членах ЕС.

Некоторые страны ЕС выразили беспокойство по поводу этой инициативы. Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призывают к более постепенному подходу и высказывают опасения относительно ускоренного процесса принятия соответствующего закона. Они предложили начать с менее формального документа, считая официальное предложение преждевременным. Встреча Еврокомиссии с экспертами из разных стран ЕС по этому вопросу назначена на 6 декабря.

Если план комиссии будет одобрен 12 декабря, лидеры ЕС рассмотрят его на саммите в Брюсселе, который состоится позднее в этом месяце.

По информации агентства, более 200 млрд евро заблокированных российских активов находятся в ЕС, преимущественно в Бельгии у международного депозитария Euroclear. В октябре стало известно, что российские активы в Euroclear принесли почти 3 млрд евро прибыли с момента их заморозки и до третьего квартала 2023 года. В октябре Бельгия объявила о создании фонда для Украины на сумму 1,7 млрд евро за счет налогов с доходов от российских активов.

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