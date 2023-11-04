Белорусская группа записала клип, которые понравится геймерам 4.11.2023, 17:47

Он создан при помощи технологии Unreal Engine 5.

Белорусская группа Sož выпустила клип, созданный с использованием технологии Unreal Engine 5. «Apošnija Tancory» — это вторая совместная работа коллектива с цифровым художником Al Medwedsky.

«Запрашаем вас проста зараз убачыць на ўласныя вочы, як выглядае наш асабісты «філасофскі параход», які ўжо колькі гадоў нясе нас праз штармы рэвалюцыі, вайны і эміграцыі», — пишут про клип сами музыканты.

Unreal Engine 5 — это последняя версия игрового движка, разработанного компанией Epic Games. Он представляет собой современный мощный инструмент для разработки игр, который обладает широкими возможностями визуализации и графики. На нем в частности создаются такие игры как «S.T.A.L.K.E.R. 2» і новая часть «Ведьмака».

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