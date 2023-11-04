закрыть
4 ноября 2023, суббота, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская группа записала клип, которые понравится геймерам

  • 4.11.2023, 17:47
Белорусская группа записала клип, которые понравится геймерам

Он создан при помощи технологии Unreal Engine 5.

Белорусская группа Sož выпустила клип, созданный с использованием технологии Unreal Engine 5. «Apošnija Tancory» — это вторая совместная работа коллектива с цифровым художником Al Medwedsky.

«Запрашаем вас проста зараз убачыць на ўласныя вочы, як выглядае наш асабісты «філасофскі параход», які ўжо колькі гадоў нясе нас праз штармы рэвалюцыі, вайны і эміграцыі», — пишут про клип сами музыканты. 

Unreal Engine 5 — это последняя версия игрового движка, разработанного компанией Epic Games. Он представляет собой современный мощный инструмент для разработки игр, который обладает широкими возможностями визуализации и графики. На нем в частности создаются такие игры как «S.T.A.L.K.E.R. 2» і новая часть «Ведьмака». 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип