Назван фактор, без которого спорт не принесет пользы здоровью 4.11.2023, 18:36

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В новом исследовании биологи сравнили клетки мышц двух групп мышей.

Ученые из Гарвардской медицинской школы (HMS) выяснили, что польза физических упражнений для здоровья по крайней мере частично обусловлена перестройкой работы иммунных клеток, которая происходит лишь при регулярных тренировках. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

В новом исследовании биологи сравнили клетки мышц двух групп мышей после физической нагрузки. Животные из первой регулярно занимались на беговой дорожке, а из второй — побегали на ней лишь однажды. Затем исследователи сравнили их с мышечными клетками, полученными из задних лап малоподвижных мышей.

У обеих групп мышей, которых подвергли физической нагрузке, наблюдались признаки воспаления, в частности повысился уровень интерферона. У более активных мышей Treg-клетки иммунной системы затем снизили воспаление, вызванное физической нагрузкой. Ни одно из этих изменений не наблюдалось у малоподвижных мышей.

Интересно, что нагрузка улучшила показатели здоровья только тех мышей, которые тренировались регулярно. Эксперименты показали, что в этой группе клетки Treg не только подавляли вызванное нагрузкой воспаление и повреждение мышц, но также изменяли метаболизм мышц и повысили их работоспособность. Дальнейший анализ подтвердил, что именно эти клетки отвечают за улучшения в работе организма, наблюдаемые у регулярно занимающихся спортом животных.

Отсутствие Treg приводило к воспалению в мышцах и увеличению размеров энергетических станций клеток, митохондрий, что говорило о метаболических нарушениях. Что еще более важно, животные, лишенные Treg, не адаптировались к физическим нагрузкам с течением времени. Это означает, что иммунные клетки играют важную роль в улучшении физической формы при тренировках.

Ученые считают, что физические упражнения могут быть важным способом борьбы с воспалением, которое усиливается при старении и аутоиммунных заболеваниях. Тем не менее их результаты предстоит подтвердить для организма человека.

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