«Калгари» в гостях победил «Сиэтл»: Шарангович забросил шайбу

Белорусский форвард стал второй звездой матча.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл» проиграл «Калгари» со счетом 3:6, сообщает belarushockey.com.

В составе «Флэймз» белорусский форвард Егор Шарангович играл на правом фланге второго звена. Его партнерами были Назем Кадри и Коннор Зари.

Couple changes for #Flames in Seattle tonight. Huberdeau-Lindholm-Mangiapane Zary-Kadri-Sharangovich Pospisil-Backlund-Coleman Greer-Dube-Duehr Weegar-Andersson Hanifin-Tanev Zadorov-DeSimone Vladar

На 38-й минуте Шаранговичу досталось клюшкой по лицу от Джареда Макканна. «Калгари» получили большинство и сравняли счет (2:2).

...And that's why we wear visors, kids!



McCann nearly decapitates Sharangovich. pic.twitter.com/R8di2vFfDj