Директору Z-певца Шамана пришлось униженно оправдываться за нажатие «красной кнопки» на сцене 13 5.11.2023, 14:58

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«Она ненастоящая».

Российский «Первый канал» показал запись концерта Z-певца Шамана, который он дал в Санкт-Петербурге в честь «Дня народного единства» РФ. В трансляцию крупным планом попал фрагмент, на котором певец, исполняя песню «Я русский», нажимает «красную кнопку» в черном чемодане. Это похоже на запуск ядерного оружия.

Директор Шамана Александр Качан назвал чемодан с кнопкой «реквизитом сценическим».

«Она ненастоящая, — приводит его слова издание «Подъем». — Этот прием использовался в июле на концерте на стадионе в городе Новомосковск, в ноябре будет эфир на Первом Тульском канале, Первый показал раньше, чем покажет Тульский».

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