Старый Ford Sierra превратили в экстремальный 500-сильный спорткар 6.11.2023, 16:06

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Авто серьезно доработали в США.

В Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA презентовали впечатляющий Ford Sierra. Знаменитую массовую модель 80-х превратили в сверхмощный спорткар. Об авто рассказал в видео блогер Лари Чен, пишет «Фокус».

Впечатляющий тюнинг Ford Sierra выполнили в американском ателье JH Restorations. За основу взяли версию в кузове хэтчбек для рынка США и Канады (она называлась Merkur XR4Ti).

Для владельца тюнинг-ателье именно этот Merkur XR4Ti имеет особое значение. Машина была у его школьного друга и спустя годы он отыскал ее и взялся доработать.

Под капот был установлен современный турбомотор Ford EcoBoost, мощность которого после тюнинга выросла примерно до 475–500 л. с. (у стандартной модели было 175 сил). Кроме того, установили детали подвески от Ford Mustang и новые тормоза.

Поскольку новый двигатель Ford оказался крупнее, то пришлось установить выпуклый капот. Кроме того, тюнинг Ford Sierra включает обвес, расширители арок и огромное антикрыло в стиле знаменитого заряженного Sierra RS Cosworth.

Салон Merkur XR4Ti перетянули тканью от Recaro, а также установили новые приборы и современную аудиосистему с USB-портом и Bluetooth.

К слову, на шоу SEMA также презентовали тюнинг винтажных Ford, Dodge и Rolls-Royce 60-х годов — они стали мощнее и современнее.

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