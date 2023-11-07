Авторскую копию знаменитой картины Шагала продают за $12 миллионов 7.11.2023, 9:39

Чем она отличается от оригинала?

На следующей неделе Sotheby’s проведет в Нью-Йорке очередной аукцион, на котором выставят картины выдающихся художников первой половины прошлого века. Среди них — авторская копия знаменитой картины Марка Шагала «Над городом», принадлежащая сейчас одному из японских коллекционеров. Эта работа считается одним из самых дорогих лотов аукциона, и за нее постараются получить как минимум $12 млн. Что это за версия, чем она отличается от оригинала — об этом и не только сайт onliner.by поговорил с искусствоведом, автором лекций о художниках Парижской школы Юрием Абдурахмановым.

В какое время была написана эта работа?

Картина «Над городом» была закончена в 1918 году и со временем оказалась в Третьяковской галерее. Вокруг шла политическая борьба, по Европе неслась Первая мировая, но для художника то время связано с глубоким эмоциональным переживанием — любовью к супруге. С дочкой богатого ювелира Бертой Розенфельд он познакомился в 1909 году. Марк тогда жил в Санкт-Петербурге. Осенью, приехав в Витебск, он зашел в гости к своей приятельнице, натурщице Тее Брахман. Чуть позже к ней пришла подружка Берта. Эта встреча станет для Шагала судьбоносной. «…Я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа», — впоследствии напишет о той встрече в автобиографии Шагал.

В 1915-м Берта (после переезда в Париж он начнет называть ее Беллой) и Марк поженились. Супруга на долгие годы стала для Марка другом, советчиком и главной музой, которую он изображал на многих полотнах.

— В этой работе чувствуется необычайная свобода. Из всех его парных портретов с Беллой это, наверное, самая поэтичная и одухотворенная работа, — подчеркивает Юрий Абдурахманов. — И создал он ее для того, чтобы передать свои чувства к возлюбленной.

Эта работа стала программной не только для самого художника. Мне довелось посетить порядка 10 крупных выставок Шагала в разных странах, и, как правило, именно эта картина выступала там заглавной.

На картине изображен полет Марка и Беллы над родным Витебском. Под ними — окраина с деревянными домиками, садами и длинными, вьющимися лентой заборами, а вдали — городской центр, выдающий себя белым собором с зеленой крышей. «Мой грустный и веселый город! Плетни и крыши, срубы и заборы и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня. Что именно, вы можете увидеть на моей картине „Над городом“», — так описал свой город художник.

Полеты на картинах Шагала — тема, которая до сих пор не отпускает многих. Версий много, приведем буквально несколько. Во-первых, часто художники сравнивают картины со снами, в которых человек нередко летает. Считается, что таким образом Шагал изобразил свое состояние счастья. Во-вторых, Шагал, как и многие авангардисты, увлекался народным творчеством, а персонажи лубка, как говорит Юрий Абдурахманов, тоже часто летают. Ну и еще одно, крайне необычное предположение: Витебск стоит на холмах, и Шагалу якобы еще в детстве казалось, что над городскими горками проще летать, нежели ходить по ним пешком.

— Для меня же совершенно очевидно, что люди на картинах Шагала парят над землей, потому что у самого художника было ощущение радости жизни, — рассуждает собеседник. — Если вы посмотрите на его послевоенные работы, то заметите, что там герои летают очень редко. А если и летают, то это уже избитый прием, зачастую выглядящий даже надуманно.

Но в случае с «Над городом» все естественно. Таким образом Шагал передал поэтический взгляд на жизнь и любовь. Недаром о человеке, который счастлив, говорят: «Он как будто летает».

Кого, кроме себя, автор изобразил на этой картине?

Про образ города и влюбленных мы уже сказали, но на картине есть еще два персонажа. Это маленький зеленый козлик, гуляющий возле дома, и справляющий нужду возле забора мужчина.

С козликом все ясно. Рогатые нередко появляются на полотнах Шагала — летают и даже играют на музыкальных инструментах. А вот этот маленький человечек даже породил целую серию роликов в соцсетях. В чем же смысл?

— Знаете, есть книга о жизни Моцарта, которая получила название «Возвышенное и земное». Так вот, в работах Шагала очень часто возвышенное пересекается с земным. Мне кажется, Шагал таким образом хотел показать, что, пока влюбленные летят, город продолжает жить своей жизнью: мужики дерутся, козы пасутся, человек справляет нужду…

А с другой стороны, он, может быть, почувствовал, что пафос нужно немножко снизить, и похулиганил, нарисовав присевшего на корточки человека.

А зачем Шагалу понадобилось создавать копию?

В мире искусства это далеко не новость. Художники нередко переписывали свои известные произведения. Кто-то после продажи хотел таким образом усовершенствовать знаковое полотно. Иногда авторы стремились заработать. В 1889 году Василий Максимов написал ставшую очень популярной и узнаваемой картину «Все в прошлом». Так сложилось, что превзойти эту работу он уже не смог и, чтобы прокормить семью, написал больше 40 повторений своей самой известной работы. Одно из них, к слову, находится в нашем Художественном музее.

У Шагала для воссоздания «Над городом» могли быть другие причины.

— Когда он окончательно уехал из Советского Союза, бо́льшая часть его работ, написанных в 1917—1918 годах, к тому моменту либо были проданы, либо пропали, — говорит Юрий Абдурахманов. — А у Шагала было несколько картин, которые для него как для человека, так и как для художника были очень важны. К ним можно отнести работы «Над Витебском», «Продавец скота», «Зеленый скрипач» и прежде всего «Над городом». И Шагал решил их восстановить.

Эту версию «Над городом» он написал в 1924 году и делал ее либо по памяти, либо по сохранившимся фотографиям.

Есть ли разница с оригиналом? Безусловно. Даже не будучи специалистом, на новой версии можно заметить отсутствие человека под забором и маленькой козочки, но есть и более тонкие моменты.

— Я бы даже не называл эту картину копией. Это вариант оригинала. В ней чувствуется больше свободы, больше нюансов, связанных с цветом, — считает собеседник. — 1923—1924 годы были для Шагала очень продуктивными, произошел творческий взлет, и работы того времени у него очень сильные.

Но сказать, какая «Над городом» интереснее, очень сложно. Здесь, конечно, можно спорить, однако лично мне больше нравится именно первый вариант.

Можно ли купить картину Шагала для наших крупных музеев?

После новости о продаже работ художника в прессе опять начали задаваться вопросом: есть ли возможность купить живопись Шагала для музея в Витебске? По мнению директора музея Ирины Вороновой, сделать это очень проблематично: во-первых, у города нет свободных денег, а во-вторых, творчество Шагала считается во Франции национальным достоянием, и на продажу его работ могут наложить вето, как это было во время попытки одного из белорусских банков купить шагаловскую керамику.

— Тогда как увидеть живопись Шагала в крупных белорусских музеях? На ваш взгляд, реально ли договориться, к примеру, с Третьяковкой на отдельную выставку работ художника? А может, есть белорусские коллекционеры, которые готовы приобрести его живопись? — спрашиваю у собеседника.

— Договориться с Третьяковкой о такой выставке, возможно, было бы реально к какой-нибудь дате, связанной с Шагалом. А что касается наших коллекционеров, то, скажем прямо, на картины Шагала у них денег нет. Государство, на мой взгляд, могло бы купить его картину. И совершенно необязательно покупать именно эту работу.

Есть много других картин Шагала, которые стоят значительно дешевле. В данном случае речь все-таки идет о большой, знаковой картине, поэтому она такая дорогая.

Грустно, что в наших крупных национальных музеях (кроме галереи «Арт-Беларусь».— Прим. Onlíner) нет ни одной живописной работы Марка Шагала, притом что на аукционах они далеко не редкость. Кроме того, торги проходят не только во Франции, где творчество Шагала считается национальным достоянием, но и в Бельгии, Швейцарии. В этих странах к нему так не относятся, и какую-нибудь работу все-таки можно было бы приобрести.

Где белорусам посмотреть работы Шагала?

Шесть работ художника есть в корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» — в галерее «Арт-Беларусь», графика экспонируется в музее Шагала в Витебске. Ближайший музей, в котором широко представлен Шагал, — это, как уже писалось выше, Третьяковская галерея в Москве.

— Кроме того, две работы Шагала есть в Псковском музее-заповеднике, причем они были куплены напрямую у художника еще в 1920-х годах. Если будете в Пскове, рекомендую посетить этот музей, — рассказывает Юрий. — Еще шесть картин есть в Русском музее в Санкт-Петербурге. Но чтобы составить определенное впечатление о Шагале, стоит посетить Третьяковку.

Ну а если кто-то окажется в Париже, нужно идти в Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду. Там собраны одни из лучших работ Шагала, датированные как раз таки 1920-ми годами. Это, в частности, портрет «Белла в белом воротничке». Как бы грустно ни прозвучало, но, на мой взгляд, это пик, которого он достиг к 40 годам. Все-таки в 1920—1930-х это был художник, который заслуживал звания гения. Хотя в то время он еще не был признан так, как позже.

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