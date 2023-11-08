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Названы 10 препаратов, которые обязательно стоит иметь в домашней аптечке

  • 8.11.2023, 17:10
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Названы 10 препаратов, которые обязательно стоит иметь в домашней аптечке

Важно их регулярно проверять на срок годности.

Белорусский врач, заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго рассказала, какие 10 препаратов и медицинских изделий должны быть в домашней аптечке каждого.

Прежде всего, специалист посоветовала обзавестись термометром – ртутным или электронным. Далее - средства для обработки ран и перевязки, к которым относятся вата, бинты, пластыри, давящие повязки. К месту будут и обезболивающие препараты.

- Они бывают легкие, средние и сильные, - предупреждает Снежана Ковриго.

Смело кладите в домашнюю аптечку антисептики. Перекиси водорода, йода, зеленки для домашних нужд – обработать ранку или ожог, остановить кровотечение – вполне достаточно.

- Красящие и летучие препараты нужно хранить отдельно от остальных: как бы плотно вы ни закупорили бутылочку с йодом, спустя время он все равно оставит желтые пятна на рядом лежащих лекарственных средствах, - сказала специалист.

Пятый номер в аптечке - нашатырный спирт. И он поможет не только в предобморочном состоянии. Нашатырь поспособствует снятию зуда от укуса насекомого. Правда, если сильно расчесали это место или при чувствительной коже, этого лучше не делать.

Снежана Ковриго рекомендует положить в аптечку и антигистаминные препараты (то есть те, которые помогают при аллергии), и мази для снятия боли при растяжениях мышц и связок - разогревающие или охлаждающие. Препараты при проблемах с пищеварением также будут к месту. Хотя бы активированный уголь.

Жаропонижающие средства, само собой, особенно актуальны при гриппе и простудах. Как правило, в составе таких препаратов имеется парацетамол.

- Также не лишним будет запастись средствами от кашля и боли в горле, - добавила Ковриго.

В списке есть и спазмолитики.

- Это лекарства, которые снимают спазм гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, матки. Снижая активность вегетативной нервной системы, они восстанавливают кровообращение и помогают устранить боль, - объяснила белорусский врач.

Кроме того Снежана Ковриго посоветовала регулярно проверять препараты из аптечки на предмет их срока годности. А еще уточнила:

- При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально.

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