Сайт ABW.by объявил о прекращении работы 11 8.11.2023, 18:46

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Автомобильный портал заявил, что «между бизнесом и политикой всегда выбирал бизнес».

Автомобильный портал ABW.by объявил о прекращении работы. В опубликованном в Telegram заявлении учредители ООО «Бонусторг» пишут, что их «попросили» прокомментировать недавний арест директора компании Виталия Полякова.

В нем говорится, что он был принят на работу 29 сентября 2023 года с испытательным сроком три месяца и окладом в размере 3600 рублей с возможными премиальными надбавками и на момент задержания он не проработал в коллективе еще и месяца и не получил ни одной зарплаты.

«Новый директор еще не успел официально представить свое видение развития сайта, что могло бы повлиять на окончательное решение о найме его на работу по завершении испытательного срока. Исходя из резюме соискателя должности, при приеме на работу мы можем понимать, подходит он нам как специалист или нет. Но мы не проверяем его личную жизнь, круг знакомств и переписки в мессенджерах, так как не имеем для этого функций и полномочий как у МВД, прокуратуры и других органов власти. Все сотрудники нашей компании знают, что «Автобизнес» – это про авто-, мототехнику и все, что с ними связано, но не про политику», – отмечают авторы.

Представители компании подчеркивают, что у интернет-ресурса не было предупреждений от контролирующего органа.

«По поводу наших политических взглядов или гражданской позиции. Мы политически не ангажированы, ни в чем не участвовали, никого не финансировали и, согласно мнению, высказанному А. Г. Лукашенко в одном из интервью, что у бизнесмена – или бизнес, или политика, всегда выбирали бизнес», – заявляют они.

«Сегодня в силу различных обстоятельств мы подошли к тому моменту, когда готовы прекратить работу сайта ABW.by. Это можно было сделать и раньше. С началом пандемии, последующими экономическими санкциями предприятие стало убыточным, так как прибыльность автомобильных порталов связана с общим положением на авторынке страны. Мы 3 года пытались поправить ситуацию к лучшему, в том числе нанимая хороших программистов, меняя директоров. Не хотелось прекращать историю, на наш взгляд, лучшей в стране автомобильной журналистики, берущей свое начало в 1993 году, еще с газеты «Автобизнес», – пишут авторы.

При увольнении всем сотрудникам обещают выплатить «положенные по закону кратные оклады и даже больше в виде выходных пособий».

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