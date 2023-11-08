По Могилеву гуляет табун лошадей 1 8.11.2023, 19:06

Фотофакт.

В конце октября могилевчане завалили паблики в соцсетях фотографиями и роликами о целом табуне лошадей, которые гуляли по городу, бегали по дороге и даже, как сообщалось, повредили автомобиль, пишет mogilev.online.

С тех пор больше двух недель мы не получали сообщений о лошадках, хотя, вероятно, они все же паслись где-то в черте города.

Если вы соскучились, то сегодня лошади гуляют у многоэтажек по улице Симонова.

Опять убежали из вольера?

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