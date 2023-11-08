В Беларуси был задержан телеведущий и шоумен Денис Курьян 3 8.11.2023, 21:17

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Он ранее работал на БТ и ОНТ.

Продолжаются политически мотивированные задержания медиаперсон. «Нашай Ніве» стали известны некоторые детали того, что от них требуют.

Был задержан телеведущий и шоумен Денис Курьян.

Отбыл ли он административный арест, или задержание было краткосрочным, мы не знаем.

Курьян ранее работал на БТ и ОНТ. Сейчас — блогер и ведущий мероприятий, занимается бизнесом (например, имеет сеть блинных).

Напомним, что ранее сообщалось о задержании блогера и телеведущей Анны Бонд и певицы Ларисы Грибалевой.

Один из клиентов блогеров рассказал «Нашай Ніве», что от всех задержанных потребовали прекратить медийную активность и бизнес. То же самое независимо от него рассказал один из сотрудников государственных СМИ.

Надо отметить, что в инстаграмах Курьяна и Грибалевой, в которых десятки тысяч фолловеров, уже с неделю не появляется никаких публикаций.

Анна Бонд с момента задержания опубликовала несколько сториз. Но репортажей, зарисовок, шуток или рекламы — того традиционного контента, который был у нее раньше, и у нее не появляется.

О том, что отношения «на паузе», подтвердил и маркетолог одной из больших частных компаний, ранее размещавшей заказы у блогеров.

«Людям, живущим в Беларуси, проще запретить брать рекламу, чем корпорациям с иностранными владельцами запретить давать рекламу», — объяснил он.

Информированный источник в одном из государственных СМИ объяснил атаку на медиаперсон и блогеров намерением превентивно ограничить их популярность. Власти, по словам источника, хотят перестраховаться, хотят, чтобы в стране просто не было популярных публичных лиц, относительно независимых от режима.

«Независимые СМИ запрещены. А у блогеров внутри страны подписки растут. Ну и что из того, что у них нет политического контента. Сейчас они отказываются сотрудничать с телевидением. А как они поведут себя в будущем? Какая-то такая мысль крутилась у нашего руководства», — пояснил источник в государственном СМИ.

Поэтому хотят оставлять только лояльных блогеров, сотрудничающих с милицией и телеканалами, типа Груздевых.

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