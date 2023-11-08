Bloomberg: Neuralink Илона Маска начала искать добровольцев для вживления мозговых имплантов 1 8.11.2023, 21:31

Компания получила одобрение от американских регуляторов.

Компания Neuralink, созданная Илоном Маском, начала поиск добровольцев для первых клинических испытаний своих мозговых имплантов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что клинические испытания предполагают удаление части черепа для того, чтобы роботизированный инструмент вживил в мозг электроды и проводники. После этого недостающий участок черепа заменит небольшое устройство, которое человек будет носить несколько лет. Задача устройства — считывать и анализировать мозговую активность пациента, а затем передавать ее на ноутбук или планшет.

Компания ищет взрослых людей в возрасте до 40 лет с четырьмя парализованными конечностями. Таким добровольцам импланты будут вживлять в часть премоторной коры головного мозга, которая управляет движениями рук, запястий и предплечий. Цель испытаний – показать, что устройство может безопасно собирать данные о работе мозга пациентов.

Это будет ключевым шагом в усилиях Neuralink по преобразованию мыслей человека в ряд команд, которые может понять компьютер.

Несколько компаний и исследовательских групп уже создали имплантаты, которые могут помочь пациентам выполнять основные задачи силой мысли, например, щелкать курсором по объектам на экране. Но Neuralink обещает гораздо больше. По словам Маска, в будущем появятся клиники, в которых каждый желающий сможет пройти 15-минутную операцию и стать «гибридом человека и машины».

«Это прозвучит довольно странно, но в конечном итоге мы добьемся симбиоза с искусственным интеллектом», — сказал Маск на первой презентации компании в 2019 году, когда та заявила, что испытания на людях могут начаться в 2020 году.

Напомним, Neuralink находилась под расследованием на федеральном уровне, вероятно, из-за нарушений прав животных. О нарушениях сообщили сотрудники компании, которые считают, что опыты проводятся в спешке и приводят к ненужным страданиям и смертям животных.

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